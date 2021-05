/ / CHACO - CAUSA CABALLERO III: CONDENAS DE HASTA 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOS 8 ACUSADOS

En el juicio intervinieron los fiscales Carlos Amad y Patricio Sabadini y los fiscales ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó hoy penas de hasta 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 33 víctimas detenidas por razones políticas cuyos casos fueron juzgados en el marco de la causa conocida como "Caballero III", al cabo de un debate celebrado en 18 días.

Los delitos juzgados en el proceso fueron perpetrados entre 1974 y 1979, y ocurrieron en los centros clandestinos de detención de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, la Alcaidía Policial de esa ciudad y la Unidad Penal N°7 del Servicio Penitenciario Federal.

El ex comisario general José Rodríguez Valiente y el ex sub oficial mayor Gabino Manader, ambos ex miembros de la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco, recibieron la pena de 25 años de prisión, en línea con lo solicitado por los fiscales en su alegato.

Manader fue considerado autor de cinco hechos de prisión ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas, trece hechos de tormentos agravados y la imposición de tormentos y violación agravada por el concurso de dos o más personas a una detenida política, y de dos hechos de privación ilegal de la libertad agravada.

Por su parte, Rodríguez Valiente fue condenado como autor en un hecho de violación de domicilio, nueve hechos de imposición de tormentos agravados, e imposición de tormentos y violación agravada por el concurso de dos o más personas a una detenida política. El ex oficial Francisco Álvarez, quien revistó en la Alcaidía Policial, recibió la pena de catorce años de prisión por cuatro hechos de tormentos contra un detenido agravados por el carácter de perseguido político.

El entonces teniente primero del Ejército Luis Alberto Pateta, del área de inteligencia, fue condenado a once años y seis meses de prisión por dos hechos de violación de domicilio y por tres hechos de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

En tanto, el ex capitán del Ejército Tadeo Betolli, también de inteligencia, recibió la pena de siete años y seis meses de prisión por dos hechos de imposición de tormentos agravados contra dos víctimas. El ex sub oficial principal Jorge Ibarra recibió la pena de seis años de prisión por ser considerado autor en dos hechos de imposición de tormentos agravados en perjuicio de dos víctimas.

Finalmente, el ex sargento José Marín y el alcalde del Servicio Penitenciario Federal, Pablo Casco, recibieron la pena de tres años y nueve meses de prisión por la imposición de tormentos agravados en perjuicio de una víctima cada uno.

La causa recibió el nombre de CaballeroIII/Brigada III porque es el tercer tramo de juzgamiento de crímenes en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de cuyos principales responsables fue el fallecido subjefe Lucio Caballero.

El debate comenzó el 12 de abril y a lo largo de cuatro audiencias declararon 35 testigos, tanto de manera presencial como de manera remota. El Tribunal, integrado por los jueces Rubén Quiñones, Luciano Lauría y José María Escobar Cuello, fijó fecha para el 19 de mayo a las 18.00 para dar a conocer los fundamentos del fallo.

FUENTE Y FOTOS: Fiscales