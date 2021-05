/ / DENUNCIAN QUE EMPRESARIOS FRUTÍCOLAS TIENEN AL 98% DE LOS COSECHEROS EN NEGRO: "POR ESO NO TRABAJAN, NO POR LOS PLANES SOCIALES"

El líder del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, cuestionó a los empresarios que acusaron a la gente de no querer trabajar en la cosecha por los planes sociales. "Tiene más del 98% de los trabajadores de cosecha sin registrar o defectuosamente mal registrados", disparó.

Camejo explicó en declaraciones a R2829 que “como primer punto es importante aclarar que no existen lo que estos tipos denominan “planes sociales”, lo que sí existe son Políticas Públicas de inclusión que el Estado Nacional otorga a personas que no poseen recursos, personas que quedaron casi en la marginalidad, estos derechos como la AUH (Asignación Universal Por Hijo) y AE (Asignación Universal por embarazo, son políticas públicas que las otorga el Estado a través del ANSES y fueron reconocidas internacionalmente por distintos organismos, en forma positiva.

Ahora bien, es verdad que al darte el alta temprana el Estado a través del entrecruzamiento de datos entre ANSES y AFIP detecta que el trabajador consiguió trabajo y da de baja del beneficio, por que en teoría tendría que pasar a percibir el Salario por Hijo, además del sueldo mensual por el trabajo registrado. Lo que el Estado no sabe es que los empleadores, algunos le dan el alta, pero le declaran que trabajaron 2 días en la quincena o 6 días al mes y no le realizan los aportes, ósea esa persona que estaba en una situación de vulnerabilidad no cobra la AUH, como tampoco cobra lo que le corresponde y queda desamparada.

“Uno que ha andado, ha trabajado y conoce la idiosincrasia del trabajador argentino, sabe que el deseo de este, es trabajar en paz, tener obra social, cobrar a fin de mes, poder comer un asado o unas pastas los domingos con la familia, es mentira que la gente no quiere trabajar porque quiere cobrar la AUH, lo que la gente quiere es que le cumplan, que la registren como corresponde y que le paguen lo que corresponde y nada de esto hacen los empleadores del sector que como lo hemos denunciado", señaló.

“Yo le diría a los de CAME y FECIER que es mentira que la gente no quiere trabajar por que cobran “los planes”. La gente quiere trabajar, quiere trabajar en paz, quiere cobrar lo que corresponde, hoy un cosechero tendría que ganar 31.500 pesos de básico, quien puede pensar que las personas prefieren percibir la asignación que son apenas $ 3200 en vez de cobrar 31.500 pesos», detalló.

Para Camejo, "la culpa la tienen los empresarios que le pagan lo que quieren, le dan 2 o 3 días de trabajo por quincena, no le hacen los aportes y para colmo le piden al Estado que les perdone, las deudas y le hacen creer a la gente que “ellos son la reserva moral del país”.

“Yo me pregunto, según sus dichos hay 20 mil trabajadores, todos cobran la AUH o la AE?. La respuesta es no, ellos mismo están manifestando que son 20 mil trabajadores, hagan un trabajo de investigación, yo ya lo hice y siempre lo denuncio, observen los nombres de las autoridades de la FECIER y verifiquen cuantos trabajadores registrados tienen, se van a sorprender, tienen uno o dos registrados ante la AFIP", concluyó.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales