/ / ESCÁNDALO EN UN "TELO" - ERAN ONCE EN UNA ORGÍA Y NO LES ALCANZÓ PARA PAGAR: ACABARON PRESOS

Ocurrió en Entre Ríos. Intentaron huir pero llegó la Policía y tuvieron que dejar un auto como garantía hasta juntar el dinero faltante. Por el hecho demoraron a dos adolescentes y a nueve personas mayores de edad.

Eran 11: seis varones y cinco mujeres que se encaminaban a vivir una noche inolvidable de sexo, pasión y lujuria. Estaban eufóricos, gritaban y cantaban, pero no tuvieron en cuenta la flacura de sus billeteras. Ocurrió en un “telo” ubicado en calle Blas Parera de Paraná, Entre Ríos. Según informó el diario El Día, entre las once personas que habían participado en la orgía no lograban reunir el dinero necesario para pagar la habitación que habían usado.

Ante esto, los empleados llamaron a la Policía y cuando los uniformados llegaron al lugar vieron que por un tapial lindante al acceso, tres personas saltaban hacia afuera, por lo que fueron demorados. “Luego se determinó que en el interior de una habitación se encontraban otras ocho personas, que estaban junto a éstas”, confirmó al canal El Once TV el segundo jefe de la División 911, Juan Zunino.

Aparentemente, todas las personas habían ingresado en un mismo vehículo. Cuando quisieron irse del hotel dijeron que solo tenían 4.000 pesos de los 14.000 que les correspondía pagar. Tres de los asistentes (dos jóvenes de 17 y 18 años y una de 24) trataron de separarse del problema escapando. Saltaron un tapial y se fueron corriendo, pero la fuga no tuvo éxito ya que a los pocos minutos fueron atrapados por un policía que había llegado al lugar tras la denuncia del empleado del hotel.

La policía intentó mediar entre los jóvenes y el empleado del hotel alejamiento para acordar cómo juntar todo el dinero correspondiente a la estadía pero no alcanzaron el monto. Fue así que el gerente del hotel decidió no hacer la denuncia pero acordó con uno de ellos, dueño de un Ford Fiesta con el que habían ingresado, que dejara el vehículo en el lugar, fuera a buscar el dinero y lo retirara luego de saldar la deuda.

A pesar de ese supuesto arreglo, trascendió que la Policía igualmente detuvo a cinco varones y seis mujeres, entre ellos un adolescente de 17 años y una chica de 15, los cuales fueron trasladados a Minoridad y luego entregados a sus padres. El resto, jóvenes de entre 18 y 26 años, fueron “correctamente identificados”, informó Zunino.

FUENTE Y FOTOS: El Tribuno