/ / CRIMEN DE JOSUÉ LAGO: NO SE PUDO ENCONTRAR LA BALA QUE MATÓ AL JOVEN QOM. PEDIRÁN LA LIBERTAD DE LOS CINCO POLICÍAS DETENIDOS

El Jefe de Policía aseguró que no se pudo encontrar la bala que mató al joven qom.

El Jefe de Policía, Ariel Acuña, aseguró que no se pudo hallar la bala que mató a Josué Lago, el joven qom de 22 años presuntamente asesinado el viernes por un agente policial, en General San Martín. “Lo que revela el informe preliminar de la autopsia es de dudosa procedencia. La herida es sin dudas de un arma de fuego, dicen de grueso calibre y tiene un ingreso muy particular porque es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. No quiero ahondar en mayor detalle porque es una cuestión que se está investigando”, sostuvo Acuña en rueda de prensa.

“Esto de alguna manera pone en duda la situación procesal que tienen hoy los policías que están detenidos. Creo que van a tener que probar por otros medios que los disparos los produjo personal policial porque tampoco se pudo encontrar el plomo para compararlo con un arma de fuego de la policía, en este caso una pistola 9 milímetros”, profundizó. En este sentido, anticipó que los abogados de Jefatura “están pidiendo la libertad de los empleados y que puedan permanecer en sus domicilios, esperando el avance de la Justicia”.

Por otra parte, informó que se realizará una presentación ante la Justicia para que se investigue el saqueo del destacamento y la agresión a casi veinte policías en la pueblada que se dio luego de que se encontrara el cadáver del joven qom asesinado.

“Hoy estamos por hacer una presentación escrita, denunciando el tema del ataque del destacamento y una serie de circunstancias, pidiendo que se haga justicia para el homicidio (de Josué) pero también para la otra parte”, dijo Acuña.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día