/ / DESAPARICIÓN DE GUADALUPE EN SAN LUIS: VIDENTE SAENZPEÑENSE SE SUMÓ A LA BÚSQUEDA

"Yo busco la energía de las personas. Con un mapa del lugar donde se perdió puedo llegar a ubicarla a Guadalupe. Ya colaboré en otras búsquedas de personas y las hemos encontrado, como por ejemplo los hermanitos de Corzuela hace algunos años. Yo trabajo con la geoenergía y ya le pasé al jefe de policía de San Luis toda la información que tengo. No solamente yo sino también otras personas que trabajan con la videncia en la investigación", explicó Juan Domingo Ortiz a Periodismo365.

El mismo aduce ser vidente y podría indicar detalles sobre sus visiones del caso. Me solicitó un contacto con la Policía de San Luis o algún familiar de Guadalupe a fin de hacer llegar su predicción. En función de ello le pasó al mismo el número de celular del Crio Mayor Omar Talquenca, Jefe del Operativo de Búsqueda, a quien el señor Ortiz le informó detalles del lugar de cautiverio y las personas que la retienen", detalló Romero.

Consultado por Periodismo365 acerca de qué manera colaboran los videntes en la búsqueda de Guadalupe, el vidente saenzpeñense explicó que su trabajo se basa en "la geoenergía, que es buscar el agua a través de la energía, la lectura de los mapas satelitales y a partir de allí buscar la energía de las personas. Yo trabajo con la geoenergía y esta tarde le pasé toda la información que tengo al jefe de policía de San Luis. No solamente yo sino también otras personas que trabajan con la videncia en la investigación".

Finalmente Ortiz aclaró a Periodismo365 que "para realizar todo este trabajo hay que tener estudios sobre videncias. Yo estudié más de cinco años y me dedico a hacer este tipo de servicios y también a detectar las malas energías de las personas. Justamente vi que no avanzaban con la búsqueda de Guadalupe y me puse en contacto con ellos en las últimas horas", agregó Ortiz, quien además es Presidente del Foro Rural La Chiquita y posee una empresa dedicada a perforaciones rurales y urbanas.

