Los ex directores de Vicentin serán imputados por estafa, confirmó el fiscal de Delitos Complejos. Cabe consignar que los ex directores de Vicentin fueron denunciados por productores agropecuarios y acopiadores, varios de ellos de Sáenz Peña y el interior provincial chaqueño; por defraudarlos por decenas de millones de dólares. "Pensaban que Vicentin era solvente, pero no era así", reveló el Fiscal.

En una entrevista concedida al portal santafesino Reconquista Hoy, el Dr. Moreno dijo que la causa es "compleja" porque la investigación abarca los últimos "tres o cuatro años", pero que "está avanzada". El ardid doloso denunciado es que al momento de contratar, "Vicentin ocultaba su realidad económica-financiera violando la buena fe contractual, lo que indujo a error en los términos y condiciones de contratación. Pensaban que Vicentin era solvente por la exhibición pública que hacía, de cierta fortaleza económica, pero esa solvencia no era tal".

Informó que "se investiga al grupo económico en general; y como medidas cautelares, para que no desaparezcan más bienes, se dispuso la imposibilidad de cambiar los paquetes accionarios y enajenar bienes de uso de las empresas".

Recordó que en busca de pruebas realizaron allanamientos en sedes de la empresa en Reconquista, Avellaneda, Buenos Aires y Ricardone; y esas pruebas "se estuvieron clasificando" para dar el próximo paso que será la imputación de delitos; para eso tratan de definir cada uno de los ilícitos que se cometieron y la participación que cada uno tuvo.

"La mecánica de los hechos la tenemos clara, tenemos evidencias que los hechos se cometieron de la forma que creemos", sostuvo el Dr. Moreno. La expectativa del Fiscal de Delitos Complejos es imputar los delitos antes de mitad de julio. Llegado ese día se sabrá si la imputación se hará con los sospechosos en libertad o detenidos.

El Fiscal puede decidir eso en cualquier momento si es que lo considera necesario para evitar riesgos procesales. Caso contrario, la investigación avanzará en estado de libertad. Si el Dr. Moreno cree que estando en libertad los sospechosos pueden obstruir la investigación, y si considera que hay riesgo de fuga, puede ordenar que sean detenidos y llevarlos en esa condición ante el juez para la audiencia imputativa, donde deberá comunicarles los hechos por los que son investigados y la calificación provisoria para que el juez decida sobre la legalidad de la detención y sobre las medidas cautelares que requiera el fiscal, en ese caso, la prisión preventiva. La otra opción que tiene el fiscal es avanzar con el proceso en estado de libertad, para evitar los plazos que se aceleran cuando hay medidas privativas de la libertad.

¿Proceso en libertad o presos?

"Esa pregunta viene sobrevolando desde los primeros momentos de la investigación", respondió el Dr. Moreno. Añadió que "más allá de ciertas renuencias a brindarnos información o en tiempo útil, no hemos detectado hasta el momento distorsión de la evidencia, tampoco hemos detectado que luego de nuestra intervención se hayan dado movimientos patrimoniales dentro del grupo de personas que integraban el directorio y que están denunciados".

Por ahora tampoco observa la posible fuga de los sospechosos, ya que dijo valorar que "todo el directorio se presentó con abogado defensor en la causa penal y participan activamente del control de la investigación de la fiscalía... hasta el momento no tengo elementos para solicitar la prisión preventiva. Seguramente iremos a juicio y seguramente en función del daño que ha provocado este cúmulo de hechos ilícitos, la solicitud de la pena será de cumplimiento efectivo".

Sobre las condiciones para investigar a un grupo económico poderoso, con gran asesoramiento de profesionales, el Dr. Moreno respondió que "siempre nos gustaría estar mejor", ya que "las agencias estatales no cuentan generalmente con recursos apropiados para este tipo de entramados societarios complejos", por eso recurrieron "a todo tipo de auxilio, siempre dentro de la esfera estatal. Contamos con gran apoyo de la Fiscalía Regional y de la Fiscalía General... nos escuchan, y en la medida de las posibilidades los recursos aparecen", remarcó.

FUENTE Y FOTOS: Reconquista Hoy