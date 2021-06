/ / SÁENZ PEÑA VIOLENTA: CON UN CUCHILLO DE CARNICERO ASALTÓ UNA QUINIELA

De un tiempo a esta parte uno de los objetivos predilectos de la delincuencia en Sáenz Peña son las Agencias y sobre todo las subagencias barriales de Quiniela. Allí hay escasa o nula custodia y siempre algo de dinero en efectivo, lo que resulta por demás atractivo para los malvivientes. "Esto no va más, ya se olvidaron del brutal crimen del quinielero Vega", recordaron los damnificados por el asalto de hoy, consultados por Periodismo365.

Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que la propietaria del local de quiniela, una mujer de 49 años de edad; denunció en Comisaría 2º que este lunes, como todos los días; abrió la SubAgencia de Quiniela Nº 22 y comenzó a atender al público. A eso de las 10 de la mañana ingresó un individuo con barbijo y capucha, al que solamente se veían los ojos.

El sujeto esperó que se vayan los ocasionales clientes y preguntó por los extractos de quiniela y qué números habían salido, pero de repente sacó de entre sus ropas un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones, de cabo color blanco, con el que amenazó de muerte a la dueña del comercio exigiéndole la entrega de toda la recaudación en efectivo que ascendía a 3.500 pesos, pidiendo también todos los celulares que había en el lugar para luego darse a la fuga con otro cómplice que lo esperaba afuera en una motocicleta.

"Esto no va más, ya se olvidaron del brutal crimen del quinielero Vega y los robos violentos siguen. Ya no se puede vivir más así. Ese dinero no tenía seguro y ahora nosotros lo tenemos que reponer. Queremos trabajar tranquilos y no con tanta inseguridad. Así no se puede vivir más", lamentó a Periodismo365 un familiar de la comerciante, todavía conmocionado por el desafortunado momento que le tocó pasar a la indefensa mujer.

