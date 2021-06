/ / (video) VIZZOTTI CONFIRMÓ LA LLEGADA DE SEGUNDAS DOSIS DE SUPTNIK ESTA SEMANA

Arribarán esta semana. La ministra de Salud destacó en TN el sistema de vacunación contra el coronavirus.

"Nosotros recibimos seis millones del primer componente de Sputnik V, 1.100.000 dosis del segundo componente que se ha completado el nivel de vacunación, en el segundo embarque llegaron 80 mil y estamos trabajando porque hoy la federación rusa nos confirmó también vuelos para esta semana donde en el primer avión llegarán segundas dosis y en el segundo llegan primeras dosis", informó Vizzotti.

En una entrevista con Joaquín Morales Solá, por TN, la funcionaria explicó que la primera dosis de la vacuna no se vence a los 90 días, sino que esa es una fecha estimativa para acelerar el calendario de vacunación. "Un concepto muy importante es que no es que se vence la dosis. Se da un intervalo arbitrario que son tres meses, pero no es que si pasa una semana deja de tener efecto la vacuna. Este es un intervalo para que los sistema de vacunación sepan cuándo tienen que llamar a las personas", explicó Vizzotti.

La ministra luego destacó que efecto protector de la primera vacuna Sputnik: "el primer componente es como si nos diéramos la de Johnson que es una sola dosis, una vacuna Sputnik V tiene la misma eficacia que la de AstraZeneca y que el esquema completo de Sinopharm. No es una situación alarmante".

Vizzotti confirmó que se trabaja con Sinopharm para recibir 6 millones de dosis entre junio y julio

Vizzotti, confirmó que la Argentina se encuentra "trabajando en un contrato con Sinopharm" para recibir entre junio y julio seis millones de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por ese laboratorio chino.

Efectivamente, la mayor partida de vacunas contra el Covid en un solo vuelo desde que comenzó la campaña nacional de inmunización llegará mañana al país, con 2.148.600 dosis, que será recibida en Ezeiza por Vizzotti y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó oficialmente la Casa Rosada.

"De esta manera, la Argentina habrá recibido más de 17,5 millones de vacunas", añadió la información oficial, que explicó que las dosis serán transportadas por un vuelo de Air Canadá. Vizzotti ofreció esta mañana una conferencia de prensa en Ezeiza junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini al arribar de un viaje que incluyó México y Cuba.

