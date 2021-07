/ / YA SE PRODUCEN 4.500 LITROS DE FERNET CHAQUEÑO POR MES

Juan Goya es el titular de un emprendimiento que viene abriéndose paso de a poco la capital chaqueña. Bautizado bajo la marca "FR", fabrican fernet de forma artesanal con casi la totalidad de productos del norte argentino.

Tras unos desencuentros, finalmente no lograron asistir, pero lograron probar el producto que habían hecho algunos amigos suyos: "No era rico". Pasando el tiempo, decidieron incursionar por su cuenta. "Leímos toda la información disponible. Me gusta la química y aprendimos mucho de hierbas. Así que comenzamos con los primeros ensayos". "Empezamos a hacer concentrados de hierbas, y fuimos probando hasta que un día encontramos el sabor justo. Y allí nació FR", sostiene Juan.

La preparación consta de tres etapas: preparar el caramelo, luego la fruta con el alcohol, y tercera el té (hecho de hierbas naturales de la zona, del norte argentino). "Lo único que no es de acá del norte es la canela, pero también es canela argentina. Es decir, no hay nada extranjero", reconoce el emprendedor.

En cuanto a las ventas, sostiene que lograba buenas ventas en ferias, intercambiaba números con clientes y se iba haciendo popular gracias al boca a boca. El inconveniente con el que se encontraron fue la producción. Con lo que tenían, sólo ampliar capacidad de producción: "Gracias a un crédito que nos permitió tomar el Ministerio de Industria de la provincia, pudimos ampliar de 60 a 80 litros por cocción, es decir, cocinábamos muchas veces, a 4.500 litros al mes. Eso nos dio el pie para poder empezar a darle distribución al producto".

"La pandemia pega duro. Los últimos tres meses las ventas fueron bajísimas. Ahora estamos conversando con dos distribuidoras para intentar posicionar más el producto", comentó Juan sobre el impacto que le generó en su negocio la pandemia.

Por otra parte, también destacó que algunos de los bares donde se consigue FR en Resistencia son Primeros Auxilios, Mosto, Cual, Olivia. Además quien esté interesado puede contactarse de forma directa a través de Facebook o Instagram. Fabrican actualmente seis sabores: original, mango, maracuyá, naranja, jengibre y café.

"Hace falta animarse. Los bares deberían atreverse a comercializar productos locales. Lo que producimos es calidad premium. Notamos que les cuesta salir de las marcas conocidas, aún cuando les damos un buen margen de valor. La gente que lo prueba nos vuelve a pedir", concluyó.

