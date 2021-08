/ / MÁS CONECTIVIDAD VIAL: CAPITANICH INAUGURÓ OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 1 Y EN EL ACCESO A GENERAL VEDIA

Los trabajos que estuvieron paralizados desde 2015, fueron retomados por la Dirección de Vialidad Provincial, que los finalizó con financiamiento propio y mano de obra local. “El pavimento salva vidas, genera ingresos, y brinda seguridad”, destacó el gobernador, quien estuvo acompañado por intendentes del departamento Bermejo.

“Esta obra de conectividad vial, permitirá fortalecer la red de proveedores locales y la producción de alimentos del departamento Bermejo. Tenemos el firme compromiso de unir nuestras localidades transformando la realidad del Chaco con más inclusión y dignidad”, resaltó Capitanich.

La obra consistió en la ejecución de 8.223 metros de pavimento sobre la ruta provincial N° 1, y otros 1.031 metros correspondientes al acceso a General Vedia. Demandó una inversión de $184.073.597 y fue financiada por la Administración de la Dirección de Vialidad Provincial, quien retomó la obra luego de su paralización en 2015. Además, se realizaron obras faltantes del puente del arroyo Quiá y de la conexión con la ruta provincial N° 56.

Los trabajos implican también brindar una conectividad vial al pueblo que hasta el momento no tenía, enlazando el pavimento urbano de General Vedia con un acceso que brinda comodidad y seguridad a los pobladores de la zona. “Estamos trabajando con Fonplata en la extensión de la ruta 56 y el acceso al Puerto de Las Palmas, al igual que en la repavimentación del empalme de la ruta 11 hasta La Leonesa, por lo que tendremos todo el departamento Bermejo con rutas en óptimas condiciones”, aseguró el gobernador.

Capitanich también hizo hincapié en las críticas a las obras de pavimentación que lleva adelante su gestión. “Muchos nos dicen que ‘el pavimento no se come’, pero mi respuesta siempre es que ‘el pavimento da de comer a muchas personas’. No es lo mismo para un productor tener o no pavimento, ni para un comerciante, ni para alguien de la agricultura familiar, ni para los docentes, ni para una ambulancia. El pavimento salva vidas, genera ingresos, y brinda seguridad”, recalcó.

“Todos los días nos ven inaugurando obras, ya sea en una ciudad o pueblo, o en un paraje rural de nuestra provincia. Sentimos orgullo por nuestras obras, porque es en beneficio de todos y porque la recuperación económica fluye, así como la generación de empleo y el salario real. Y, sin embargo, nos queda por hacer aún mucho más”, finalizó Capitanich.

Estuvieron presentes durante el acto el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Hugo Varela; el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo; el vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Gustavo D´alessandro; la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós; y los intendentes de Jorge Rodríguez (General Vedia), José Carbajal (La Leonesa), Víctor Armella (Las Palmas), Isaac Velozo (Puerto Bermejo), Diego Lavia (Puerto Eva Perón) y José García (Isla del Cerrito)

“Una obra que representa un sueño hecho realidad”

El administrador de Vialidad Provincial, Hugo Varela, se refirió a la importancia tanto de la obra como de la reactivación de los trabajos que se hicieron en su momento. “Representa para nosotros una obra central para los vecinos de Vedia, que quedaron frustrados en el 2015. Después de un largo trajinar, aceptamos el desafío de reiniciarla con financiamiento propio y mano de obra de la zona, que tuvo un impulso más grande aún cuando asumió Capitanich. Por eso hoy ver tanto reconocimiento de los vecinos es reconfortante”, destacó.

A su vez, el intendente de General Vedia, Jorge Rodríguez, agradeció la culminación del proyecto, al que definió como “un sueño cumplido luego de tantos años, de idas y vueltas”. “Nuestra zona se caracteriza por marcar hitos históricos para la provincia y el país, y creo que esta obra también quedará marcada como una de las más importantes de los últimos años, y todo gracias a la gestión del gobernador Capitanich”, afirmó.

Por último, el intendente de La Leonesa, José Carbajal, sostuvo que “esta es una obra que representa un sueño hecho realidad, un slogan que hace tiempo venimos practicando en nuestro pueblo. Capitanich nos demuestra que trabaja para la provincia con hechos y no con palabras, y por eso merece nuestro acompañamiento y apoyo en las próximas elecciones”.

