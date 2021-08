/ / SIN BAÑO, AGUA NI GAS: HALLAN EXPLOTACIÓN LABORAL EN DESMONTES EN VILLA MINETTI

Fue en un establecimiento rural de Villa Minetti, provincia de Santa Fe; donde relevaron nueve trabajadores realizando tareas de desmonte y deforestación. Trabajaban 13 horas por día de lunes a lunes, vivían bajo de una lona, se les descontaba el pago de la comida y los patrones no les proveían ropa de trabajo. Además la patronal les adeudaba salarios y no estaban registrados ante los organismos de la seguridad social.

Los inspectores que realizaron la fiscalización pudieron constatar las condiciones en que se encontraban los trabajadores, como el “alojamiento que eran carpas armadas con palos y lonas de plástico”, donde además “no contaban con instalaciones sanitarias”.

Según Esteban Mathieu, delegado del RENATRE en Santa Fe Norte, “encontramos trabajadores que no contaban con las condiciones de vivienda y laborales adecuadas para el trabajo rural“. Los trabajadores no contaban con energía eléctrica, por lo que no tenían heladera para refrigerar sus alimentos, ni acceso a gas y debían buscar agua potable a un molino a 500 metros del lugar donde dormían.

Entre otras irregularidades, informaron que se les descontaba el pago de la comida, no les proveían ropa de trabajo y elementos de protección personal. Respecto a la jornada laboral, la misma era de 13 horas diarias, trabajando sin descanso, y además les adeudaban salarios y no estaban registrados ante los organismos de la seguridad social. A partir de la intervención, el empleador abonó los salarios adeudados a los trabajadores y asumió el costo del traslado de los trabajadores hacia sus respectivos hogares.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la su página web a la que se puede acceder haciendo click AQUÍ o la línea gratuita 0800-777-7366.

FUENTE Y FOTOS: Infocampo