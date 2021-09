/ / SÁENZ PEÑA - ESCÁNDALO EN ESCUADRÓN I: "HAY 6 GENDARMES DETENIDOS POR DELITOS MUY GRAVES", CONFIRMÓ EL FISCAL FEDERAL

"PODRÍA HABER MÁS DETENIDOS"

El Fiscal Amad anticipó que "podría haber más detenidos. Hasta ahora todos los detenidos son miembros de Gendarmería Nacional, las pruebas se van a analizar y después de eso seguramente seguirán más procedimientos. Hasta la noche de este martes son 5 o 6 los detenidos, todos gendarmes hasta el momento", subrayó.

"PEDÍ LA DETENCIÓN DEL JEFE Y SUBJEFE DEL ESCUADRÓN I, PERO EL JUEZ ME DENEGÓ"

"Ni el Jefe ni el 2º Jefe del Escuadrón I están detenidos por ahora. En su momento yo pedí la detención pero el señor Juez consideró que los elementos por los cuáles yo los pedía, no eran suficientes, no eran bastantes. Pero sí dispuse los allanamientos de los domicilios de ellos, los celulares y otras cosas pero no la detención nuevamente. Veremos si hay algunos otros elementos con el análisis de la información y a partir de ahí nuevamente, si es lo que yo sospecho, yo voy a pedir la detención de él y de quien la tenga que pedir", disparó el funcionario judicial, aclarando que la investigación "viene desde el mes de marzo del año pasado, más de un año teniendo en cuenta que por la pandemia los pasos se hicieron más largos, y se hizo una paciente y seria investigación. Yo le he pedido al Juez la detención de dos gendarmes jefes y él me dijo que ésos dos no, porque los elementos que yo mencioné; para él no eran suficientes. Y bueno está bien, él tiene sus argumentos y yo tengo que seguir juntando más pruebas para que él ordene la detención de los jefes que yo les pido", remarcó.

"ALGO ANDA MAL. CON MUCHOS MENOS RECURSOS LA POLICÍA DEL CHACO INCAUTÓ MÁS ESTUPEFACIENTES. GENDARMERÍA ESTÁ EN FALTA"

El Fiscal Federal de Sáenz Peña consideró que "evidentemente hay algo que anda mal, que está mal porque por ejemplo la Policía de la provincia del Chaco es cierto que anda muy bien, últimamente han realizado buenos procedimientos con mucha incautación en cantidad de estupefacientes, y con mucho menos elementos han hecho más procedimientos. Pero esta gente de Gendarmería que tiene bastante más logística, están en falta. La lectura que yo también hago es que hay personas de la Gendarmería Nacional que investigaron a su propia fuerza, que llevaron adelante una investigación seria y responsable para tratar de determinar que es lo que pasaba puertas para adentro de la Gendarmería; y esto es muy valioso porque está marcando un camino", resaltó.

"SEGURAMENTE HABRÁ MÁS PROCEDIMIENTOS"

"Todavía no sabemos la cantidad de delitos que se consumaron y hay que ser mesurados y responsables a la hora de analizar. Una vez que nosotros analicemos toda la documentación y todo lo que tenemos, vamos a saber perfectamente de donde viene. Todo esto va a tener otro resultado y seguramente otros procedimientos. Hay filmaciones que en su momento ya hemos analizado y en base a todas esas cosas se le ha pedido los allanamientos al Juez", detalló.

"AHORA NO TENGO CUSTODIA. ESTOY MUY TRANQUILO"

Finalmente el Fiscal Amad anticipó que "todavía no tengo el listado total de los secuestros porque los allanamientos han terminado muy tarde este martes y después vienen los trabajos burocráticos, hay que hacer los detalles y calculo que tendré los resultados a la medianoche de este martes o mañana miércoles. Ésta causa federal está calificada como "Asociación Ilícita e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Falsedad Ideológica de Instrumento Público". Yo ahora no tengo custodia hace más de dos años, tuve custodia por más de cinco años. De hecho hay integrantes de la misma fuerza que colaboran conmigo a diario y a ellos les reconforta el saber que hay gente que lo investiga y tengo palabras de apoyo, pero no siento en este momento que tengo que tener custodia, estoy muy tranquilo", aseguró finalmente el Fiscal Federal Carlos Amad.

