/ / LA MADRE DE VIVIANA CANOSA GRAVE CON COVID: SU PADRE E HIJA TAMBIÉN. NINGUNO VACUNADO

Se supo al final el motivo de la prolongada ausencia de Viviana Canosa de A24. Su madre está internada e intubada en estado grave. Su padre y su hija tambien con Covid, y sin vacunar.

La prolongación en el tiempo de sus faltas y el modo en que cambiaban las versiones limitadas que se daban al aire, hacían sospechar lo que finalmente se confirmó en la noche del viernes: toda la familia de Viviana Canosa está con el diagnóstico de Covid positivo, pero su madre, que es grupo de riesgo, es la más comprometida por tener que mantenerse intubada en una institución que hasta el momento no ha sido revelada. También su padre y su pequeña hija dieron positivo en los tests realizados, aunque están cursando la enfermedad sin graves consecuencias, según trascendió.

Viviana Canosa se encargó hace dos días de anunciar su retorno el próximo lunes a las 18 a la pantalla de A24 pero no se sabe si en ese momento ya sabía del grave cuadro de su madre y los demás contagios en su familia, que nunca fueron inoculados por voluntad propia, con ninguna de las variantes de vacunas existentes en Argentina desde todo el 2021.

UNA AUSENCIA PROLONGADA

Todo comenzó hace 17 días cuando Viviana Canosa apareció al aire de A24 muy desmejorada, con tos, sudoración excesiva, una disfonía que prácticamente no le permitía comunicarse, y poca participación en la entrevista a Javier Milei. Al día siguiente dejó de asistir, pero siempre negó haberse contagiado de Covid.

Fueron los trabajadores de A24 y el Sindicato de Televisión quienes interpusieron sus quejas a las autoridades del Grupo América para evitar que volviera al lugar de trabajo hasta no realizarse un test PCR que señalara con certeza un resultado negativo.

Canosa siempre negó tener la enfermedad y en primera instancia mostró en Twitter test de antígenos con resultados negativos (IGG, e IGM), que no llegaron a convencer a sus compañeros de A24 por no poseer la absoluta seguridad de no estar cursando la enfermedad en ese momento.

Días más tarde, aún negando estar con Covid, y a pedido reiterado de las autoridades de A24, presentó públicamente un PCR con resultado negativo, cuya imagen estaba "cortada" justo en donde debía verse el código de verificación del Sistema de Salud (SISA), lo que impedía chequear su veracidad.

Su extendida ausencia de la pantalla de A24 hizo crecer los rumores de que en realidad algo sucedía en la vida de Viviana Canosa y que no podía explicarse por el "estrés" provocado por un robo que habría sufrido el fin de semana previo, del que hasta ahora, nunca se mostró denuncia judicial ni imágenes de cámaras de seguridad al momento del suceso.

CONFIRMACIÓN EN MEDIOS Y POR ALLEGADOS DIRECTOS

Anoche llegó la certeza, a través de la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo, quien confirmó el trascendido: “Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”.

La hija de Viviana Canosa asiste al Colegio ORT de la Capital Federal, donde se verificaron, justo ese fin de semana de las elecciones PASO, 61 niños y niñas contagiados de Covid. La periodista de "Radio 10" detalló: “Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija (por Viviana) debe haber llevado a que no se vacunen”.

El diario La Nación también confirmó la mala noticia cuando afirmó: "Una fuente cercana a Canosa le dijo a La Nación que es cierto lo de la internación y que Mirtha, su madre, está intubada, pero estable". Resta esperar para ver si este lunes, de todas maneras ella regresa al aire de A24, como anticipó por Twitter, si admite haber mentido en sus resultados "negativos" de la enfermedad, y que explicación da sobre los contagios en el resto de su familia, sobre todo tras haber negado en un comienzo al virus, su tratamiento, las cuarentenas y la vacunación tanto para ella como para su familia. También saber si pudieron ingerir dióxido de cloro para tratarse como promocionó el año pasado, o los médicos se lo prohibieron.

Si Viviana Canosa cursó el Covid, como afirman en Radio 10 y La Nación sin mayores consecuencias, ya transcurrió el tiempo suficiente en que ese período de aislamiento hace seguro su retorno, sin contagiar a sus compañeros de A24.

FUENTE Y FOTOS: Infocielo