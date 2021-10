/ / SÁENZ PEÑA: MASIVO ROBO DE CABLES DEJA A MÁS DE 500 USUARIOS SIN INTERNET NI TELEFONÍA FIJA

Se agudiza la problemática del robo de cables telefónicos en Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que en las últimas 48 horas, más de 500 usuarios de diferentes barrios saenzpeñenses quedaron sin servicio de Internet y telefonía fija. "El precio de los metales está en aumento, especialmente el cobre. Eso hace que los delincuentes los roben a cualquier hora, sea de día o de noche, queman los cables y en cuestión de minutos tienen varios kilos de cobre listos para la venta en las chacaritas donde les pagan el metal en efectivo y en el momento. El problema es que los cables una vez cortados, aunque la Policía los recupere ya no sirven más. Para restablecer el servicio hay que colocar cables nuevos y a veces no hay en stock en Sáenz Peña. Entonces hay que pedir a Buenos Aires y ahí se complica porque las demoras suelen ser de hasta 14 días. Así no se puede seguir y algo tendrán que hacer las autoridades porque no se puede dejar a la gente sin un servicio básico por culpa de los malvivientes", lamentaron las mismas fuentes.

Al respecto, Periodismo 365 pudo saber que ayer, relacionado al secuestro de cables de líneas telefónicas realizado por personal de esa de unidad en diversos días, se hicieron presentes empleados de la Empresa Telecom quienes radicaron denuncia penal por sustracciones en calle 19 esquina 6 del Barrio Obrero, y otro robo en calle 41 esquina 4 del Barrio Hipólito Irigoyen; procediéndose a hacerle entrega por orden del Fiscal interviniente, de 100 metros de cables multipar para 100 y 200 líneas telefónicas. Cabe destacar que este hecho delictivo dejó incomunicado por servicio de telefonía fija a gran parte de los barrios 713 Viviendas y Obrero, quienes hasta el momento no cuentan con servicio telefónico ni de Internet. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. Cristian Arana, en la causa "Telecom S.A. S/Denuncia penal por Supuesto Robo de cables".

Otro de los robos fue en zona zona sur. En ese contexto, fuentes cercanas a la causa informaron a Periodismo365 que ayer un empleado de Telecom denunció en Comisaría 2º que al llegar a las calles Sargento Cabral esquina Joaquín V. González (calle 6 esquina 5) del Barrio Lamadrid, notó que delincuentes habían robado 5 cables telefónicos de 30 metros cada uno, (150 metros en total) los cuales son de color negro, de cobre, de diferentes características y capacidad.

En este caso el ilícito consumado en horas de la madrugada dejó fuera de servicio a tres equipos de telefonía fija e Internet, afectando a más de 200 clientes de la empresa. Se labró Acta de constatación en el lugar. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. Cristian Arana; en la causa por "Supuesto Robo de cables".

Periodismo365