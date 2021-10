/ / SÁENZ PEÑA: ROBARON 3 AIRES ACONDICIONADOS Y HASTA LA ANTENA DE ECOM DE UN COLEGIO SECUNDARIO

En la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron al Colegio secundario ubicado en el Barrio Solidario de nuestra ciudad y arrasaron con todo lo que pudieron robar; desde aires acondicionados industriales hasta una antena de Internet de la empresa ECOM Chaco. Entre pastizales, la Policía encontró parte de lo robado.

Además, del baño para alumnas (sin cerradura) robaron 1 mesada de mármol, pero también del techo del establecimiento educativo, los malvivientes robaron 1 antena de Internet de la empresa ECOM Chaco, mientras que produjeron daños en la puerta de acceso de un aula sin poder abrirla completamente. La denunciante aclaró que la institución no posee alarmas ni cámaras de seguridad, ni sereno, no tiene portón de acceso y no posee tejidos perimetrales.

Se labró Acta de constatación con intervención de la División Criminalística y más tarde se recibió un informe de Acta de secuestro de efectivos policiales que encontraron 2 de los motores de aire acondicionado tipo industriales (bochas y ventilador), en calle 28 y 61, a las 08.30 horas de la mañana de este viernes. Se comisionó personal a los fines investigativos y se solicitó colaboración a la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña.

