/ / SÁENZ PEÑA VIOLENTA: BRUTAL ASALTO A UNA MUJER. EL LADRÓN ESTÁ LIBRE POR SER INIMPUTABLE

"Volvía al mediodía de trabajar. Soy empleada doméstica y volvía a mi casa como todos los días, cuando este joven delincuente me atacó en el camino, me tiró al suelo de un fuerte empujón y me pateaba en la cara como una pelota de fútbol para que yo suelte mi motocicleta, que al final me la robó y encima casi me mata a golpes. Quedé totalmente bañada en sangre y así me llevaron al Hospital donde me atendieron muy bien. La Policía recuperó mi moto, lo detuvieron al ladrón pero como tiene 15 años, la Justicia ordenó su libertad y salió a los pocos minutos por ser inimputable; según me explicaron en la Comisaría", detalló la víctima a Periodismo365. "Pero anoche ya andaba otra vez pasando frente a mi casa con otros amigos de él, como provocando y buscando venganza", agregó.

La víctima explicó en sede policial que cuando regresaba a su casa por calle 48 entre 15 y 17, un delincuente la interceptó y la golpeó bestialmente, para luego robarle su motocicleta Honda Wave, color roja, nueva con muy poco uso. "Tengo 14 clavos en la pierna izquierda como consecuencia de un accidente que tuve hace muchos años, y tenía miedo que me quiebre la pierna porque me pegaba por todo el cuerpo y yo no me podía defender tirada en el suelo. Yo no quería soltar la moto y que la lleve porque nos costó mucho sacrificio comprarla junto a mi marido y mis hijos ", refirió la mujer a Periodismo365

La mujer quedó tirada en la calle y los efectivos y vecinos de la zona solicitaron una ambulancia, que trasladó a la víctima hacia el Hospital "4 de Junio" ya que tenía herida expuesta en el rostro y golpes en todo el cuerpo. Se sugirió a los familiares a formalizar la correspondiente denuncia penal y se procedió a realizar recorridas para hallar la motocicleta robada.

Minutos después, a las 13.50 horas, los uniformados procedieron desde Avenida 1 y calle 68 del Barrio Arce (prolongación Pampa Napenay), a la conducción de un menor de 15 años estudiante, domiciliado en el mismo barrio; y al secuestro de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, color roja, carenado completo, sin espejos, dominio colocado A116LZY. Posteriormente se lo trasladó hacia la División Medicina legal y después a Comisaría 2º, acusado de ser el autor material del violento asalto y brutal golpiza a la conductora de la motocicleta.

Se dio intervención al Médico policial y se puso en conocimiento al Fiscal en turno. Sin embargo, minutos después el Juez del Menor de Edad y la Familia dio intervención a la Unidad de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (UPI), desde donde ordenaron que el detenido sea inmediatamente restituido a su progenitora, quedando el mismo en libertad.

Periodismo365