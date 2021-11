/ / CHACO: TRAS LA VICTORIA ELECTORAL, CAPITANICH ENCABEZÓ EL ACTO POR EL DÍA DE LA MILITANCIA

“Hoy abracemos más que nunca esta causa para construir la provincia y el país que nos merecemos”, destacó el gobernador y presidente del Partido Justicialista del Chaco.

El gobernador y presidente del Partido Justicialista chaqueño, Jorge Capitanich, encabezó este miércoles 17 de noviembre el acto por el día de la militancia en el Club Don Bosco.“A todas y todos los que han construido desde la solidaridad fraterna un abrazo hacia el otro, hoy en el día del militante peronista les digo: abracemos más que nunca esta causa para construir junto al Frente de Todos la provincia y el país que nos merecemos”, expresó.

Junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, Capitanich señaló: “Hoy el tiempo se acabó. Nuestro pueblo que confió en las urnas el domingo nos exige más esfuerzo, más trabajo, más militancia para lograr lo que aún nos falta. El domingo hablé con la vicepresidenta Cristina Fernández y ayer con el presidente Alberto Fernández. Y yo humildemente les pedí en nombre del pueblo de la provincia del Chaco, que nosotros no podemos esperar más: queremos tierra, techo, trabajo, inversión, desarrollo, salarios dignos”.

Y amplió: “Nosotros no queremos que nuestro pueblo sufra. No queremos que nuestro pueblo no tenga la dignidad que se merece. Los dos años de pandemia nos afectaron severamente. pero estos próximos dos años tienen que ser los años de la recuperación económica, de la inversión productiva, del desarrollo de las Pymes, de la generación de oportunidades de empleo, queremos un terreno para cada familia, una vivienda para cada uno de nuestros hermanos, trabajo y oportunidades para todas y todos”.

El encuentro, fue la oportunidad para celebrar nuevamente los resultados obtenidos en las elecciones legislativas del pasado domingo, donde el espacio que lidera el gobernador logró una remontada histórica de los resultados adversos obtenidos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO).

Tras el escrutinio definitivo, la Justicia Electoral informó este miércoles que en la categoría diputados provinciales el Frente de Todos Chaco cosechó el 42,08% con 268.708 votos, frente al 40,7% de Juntos por el Cambio + Chaco Cambia, con 259.887 votos. En diputados nacionales el Frente obtuvo una ligera ventaja adicional, con 42,16% que representan 269.209 votos frente al 40,48% del frente opositor, que incluye 258.523 votos.





El acto contó con la participación de los diputados nacionales electos Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak, y de los diputados provinciales electos Mariela Quirós y Rodrigo Ocampo, y las y los intendentes de Las Garcitas, Sergio Dolce; de Villa Río Bermejito, Julio Paredez; de Machagai, Juan Manuel García; de Margarita Belén, Javier Martínez; de Castelli, Pío Sander; de Charata, María Luisa Chomiak; Barranqueras, Magda Ayala; de Puerto Vilelas, Víctor Rea; de La Leonesa, José Ramón Carbajal, junto a otras autoridades como el presidente de la Legislatura chaqueña, Hugo Sager, y las diputadas y diputados Gladis Cristaldo, Elda Insaurralde, y Rodolfo Shwartz, el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, y la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, entre otras autoridades.

Agradecimiento a la militancia

Durante el acto, el gobernador se dirigió especialmente y agradeció a la militancia de todos los partidos que componen el Frente de Todos. “Cuando nadie creía que era posible triunfar en las elecciones del 14 de noviembre, nosotros sí lo creímos posible. Porque sabíamos que la militancia peronista y de todo el Frente de Todos es capaz de ser imbatible en la lucha. Hoy queremos agradecer a todos los partidos políticos que forman parte del frente de todos y que no son peronistas pero luchan con cada militante peronista para reinstaurar la justicia social en nuestro suelo”.

“Un militante peronista tiene una virtud esencial: la lealtad a un proyecto, a una idea, a las 20 verdades peronistas, a una doctrina. Nuestra doctrina como lo dijo Juan Domingo Perón es simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Los dos grandes objetivos del peronismo precisamente son lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra patria y sus tres banderas que fueron la raigambre histórica por la cual toda la militancia peronista luchó: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”, amplió el mandatario y aseguró: “Mientras en el mundo y en Argentina exista injusticia social, habrá peronismo”.

En un claro mensaje político, Capitanich remarcó que “mientras existan corporaciones que pretendan tomar el Estado para provecho propio y excluir los derechos de las mayorías populares, habrá un peronismo para luchar porque la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

“Hoy, en un mundo que se recupera de la pandemia más atroz que se llevó la vida de nuestros hermanos, hoy más que nunca el mundo necesita del peronismo para reconstruir las raíces que garanticen la plena soberanía del pueblo, la administración autónoma de los recursos. Hoy cuando muchas potencias extranjeras pretenden inmiscuirse en la vida de estados autónomos y soberanos tenemos que defender el principio de la autodeterminación de los pueblos, de la igualdad jurídica de los estados”, destacó Capitanich. Y subrayó: “Somos nosotros los que vamos a garantizar con nuestra lucha, con nuestra militancia, con nuestro fervor patriótico en la defensa de nuestros principios doctrinarios que son nuestras fuentes filosóficas.

Periodismo365