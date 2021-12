/ / SÁENZ PEÑA - MILLONARIO ROBO FRENTE A PLAZA SAN MARTÍN: BOQUETEROS DESVALIJARON UNA FARMACIA

El millonario robo con la modalidad "boquetera" damnificó a la histórica "Farmacia y perfumería Tranchet", ubicada en pleno casco céntrico de Presidencia Roque Sáenz Peña, frente a Plaza San Martín y sobre la calle principal de nuestra ciudad. El atraco fue perpetrado en la madrugada de este jueves y los ladrones se alzaron con una cantidad no determinada de perfumes importados originales valuados en más de un millón y medio de pesos. En similar suma fueron valuadas el resto de las costosas mercaderías que allí venden y que los malvivientes sustrajeron haciendo un total de más de tres millones de pesos, según los propietarios de la farmacia. "Hay 5 bancos a metros de aquí pero nadie vio nada", resaltaron desde el tradicional comercio saenzpeñense.

Las mismas fuentes detallaron a Periodismo365 que "hay un pedazo de la farmacia que tiene doble techo, los ladrones entraron por el entrepiso y después rompieron el durlock. Sonó la alarma pero lamentablemente nunca vinieron los de la empresa de seguridad privada a quienes les pagamos el servicio de alarma".

"Llegué a las 06.45 horas, desactivé la alarma y me hizo ruido que sonó a la noche, pero resulta que ahí recién empezaron a llamar los de la empresa de seguridad. Hace 12 años que trabajo con la misma empresa privada de seguridad y ahora me pasa esto", lamentó el propietario.

El comerciante agregó que ingresó a la farmacia "y al subir a mi escritorio veo que había dos huecos en el techo, uno chico y otro más grande, donde aparentemente utilizaron amoladoras porque se notaba a simple vista que a los durlocks los habían cortado perfectamente para romper el techo y luego ingresar a robar".

El ofuscado empresario detalló a Periodismo365 que "se robaron un número no determinado de perfumes importados valuado en más de un millón y medio de pesos, botas, calzados, ropa interior, carteras, indumentaria deportiva pero también se robaron un estante entero completo de ropas, todas de marcas líderes y de muy alto costo, todas mercaderías valuadas en otro millón y medio aproximadamente, más el dinero que había en las cajas registradoras porque son dos locales juntos, uno farmacia y el otro anexo indumentarias, ropa interior femenina, calzados y mercaderías varias de primeras marcas, la mayoría importada y a valor dólar".

"LAS PÉRDIDAS SON MILLONARIAS"

Las mismas fuentes aseguraron a Periodismo365 que "medicamentos no se llevaron ni tampoco tocaron una caja fuerte que está en el primer piso. Afortunadamente, no la tocaron", remarcaron; agregando que "de todos modos las pérdidas son millonarias. Hace dos meses que venimos comprando perfumes importados originales para vender como siempre en las fiestas de fin de año y eso está todo cotizado a precio dólar". Los dueños formalizaron la correspondiente denuncia penal en Comisaría 1º aclarando que los vecinos escucharon la alarma pero no vieron nada. "En la esquina de calles 12 y 5 hay una cámara de seguridad del Municipio y hay un banco frente a la farmacia, además de otros cuatro bancos en los alrededores, a pocos metros; y todos tienen cámaras de seguridad hacia el exterior, pero nadie vio nada", afirmaron finalmente.

Periodismo365