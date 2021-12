/ / SÁENZ PEÑA: POLICÍAS HABRÍAN ESTADO DE DESPEDIDA DE AÑO Y SE LES FUGARON CUATRO PRESOS PELIGROSOS

Por el gravísimo suceso todas las dependencias policiales de la Provincia están en alerta máxima. La insólita y delicada situación ocurrió en la madrugada de este viernes en la céntrica Comisaría 1º de Presidencia Roque Sáenz Peña. "Los empleados policiales ya habían organizado con anterioridad una despedida de fin de año, pero no en las instalaciones de la unidad policial, sino en otro lugar de nuestra ciudad, aparentemente en el salón céntrico de un gremio Municipal. Entonces habrían dejado la Comisaría a cargo de personal policial de otras Divisiones para que los cubran hasta que termine esa fiesta, algo realmente increíble y de una irresponsabilidad nunca antes vista" confirmaron altas fuentes policiales a Periodismo365. Para cubrir los cargos claves de los diferentes sectores de la Comisaría 1º que aloja a un número importante de presos, habrían quedado efectivos de la División 911 "quienes lógicamente no tienen la preparación necesaria para cuidar presos. Y se les escaparon cuatro. No se fueron más porque no quisieron", afirmaron las mismas fuentes policiales consultadas por Periodismo365. Ahora la Policía busca intensamente a los evadidos. "Uno de ellos es muy peligroso. Ya una vez efectivos de la Policía del Chaco fueron a buscarlo a una villa de la ciudad de Buenos Aires, donde se había escondido después de estar prófugo. En esa oportunidad no se lo encontró pero después el delincuente se entregó en Sáenz Peña. Son malvivientes muy peligrosos", remarcaron.

Cuatro internos detenidos en la Comisaría 1º de Sáenz Peña se fugaron en las últimas horas, según informaron hoy fuentes policiales. Desde la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña confirmaron al portal capitalino Diario Chaco la fuga de presos en esa céntrica Comisaría. Se trata de cuatro hombres que se encontraban detenidos en esa unidad policial por diferentes delitos.

De acuerdo con lo informado por las fuentes, los agentes que ingresaron en el primer turno de la mañana se disponían a hacer el recuento de internos y se encontraron con que en una de las celdas faltaban cuatro detenidos. Así, establecieron que la fuga se dio antes de las 08.00 horas de este viernes. Ante la evasión de los detenidos, la Policía activó los protocolos de búsqueda correspondientes e inició las investigaciones internas para establecer las circunstancias en la que sucedió el escape masivo de reclusos.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Un fuerte operativo de rastrillaje se realiza por distintas partes de Sáenz Peña, en distintas jurisdicciones, se activaron controles intensivos en puestos camineros y se solicitó la colaboración y alertó a las fuerzas de seguridad de provincias vecinas como Corrientes, Formosa, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero.

Están trabajando unidades dependientes de la Dirección General de Seguridad Interior en forma conjunta con efectivos de las Direcciones Generales de Investigaciones, Consumos Problemáticos y Policía Caminera. Además todas las dependencias policiales de la Provincia están en alerta máxima.

Vale recordar que el edificio de la Comisaría Primera de Sáenz Peña es uno de los más nuevos de la localidad. Fue inaugurado por el Gobierno de la provincia en 2016 y cuenta con un sistema de seguridad e infraestructura acorde a las necesidades de esa jurisdicción policial. Este año, además, se realizó una ampliación para instalar el sistema de videovigilancia y 911 en la planta alta del edificio.

