/ / (video) SÁENZ PEÑA: ROBO, DESTROZOS Y VANDALISMO EXTREMO EN UNA ESCUELA

La delincuencia no para y la Escuela del Barrio Solidario ya fue vandalizada en infinidad de ocasiones. Ahora, en un caso extremo; delincuentes y vándalos ingresaron, robaron cables y aparentemente por diversión provocaron serios destrozos en diferentes sectores del establecimiento educativo donde asisten alumnos de una amplia y humilde barriada ubicada al noroeste de Sáenz Peña. Lamentablemente no es el primer caso en esa institución, y en ese contexto cabe remarcar que las escuelas no tienen personal de custodia por lo que siguen siendo el blanco predilecto de malvivientes e inadaptados sociales.





Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la Vicedirectora del establecimiento, una docente de 43 años de edad, quien les explicó que desde el pasado 10 del corriente mes, el establecimiento se encontraba en normalidad.

La docente agregó que el domingo a las 11.15 horas le avisaron que delincuentes ingresaron y sustrajeron todos los cableados de las galerías, pero también provocaron serios destrozos y actos de vandalismo, aparentemente por diversión. Se realizó Acta de constatación y se dio intervención a la División Criminalística. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Robo".