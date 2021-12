/ / "SI NO SE ACTÚA CONTRA LA INSEGURIDAD, EL DESTINO DE SÁENZ PEÑA ES CAÓTICO", ADVIERTEN DESDE EL COLEGIO DE ABOGADOS

Advertencia de abogados. Convocatoria para este jueves. Estarán presentes autoridades del ministerio de seguridad y justicia junto a fiscales, jueces, personal policial y de la justicia.

Al pronunciamiento de la agrupación Padres en la Ruta se suma ahora el del Colegio de Abogados de Sáenz Peña que en términos duros, hacen referencia a la necesidad de trabajar fuertemente en forma coordinada entre fuerzas de seguridad, instituciones, intendencia, gobierno provincial y la comunidad en general.

NO SER UNA COPIA DEL CONURBANO BONAERENSE

"Me resisto a que seamos una copia del conurbano bonaerense, pero Sáenz Peña es una ciudad que se está volviendo insegura y si bien aún no llega al grado de peligrosidad de otros centros urbanos, si no se actúa de inmediato tiene un destino caótico", analizó el Leandro Arrudi, presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción.

Los colegiados, la pasada semana habían emitido un comunicado mediante el que manifestaban la preocupación por la actualidad insegura de la cabecera del departamento Comandante Fernández, llamando a que se decidan medidas que resulten de un trabajo conjunto. El escrito de los abogados, generó la convocatoria del Ministerio de Seguridad y Justicia a una reunión el jueves en el Centro Cívico del Gobierno de la Provincia, en Sáenz Peña. El cónclave reunirá a fiscales, jueces, personal policial y los letrados integrantes del Colegio.

RESOLVER LO URGENTE

En Sáenz Peña, según lo entiende el referente de los profesionales de las leyes, "se advierte que se necesita generar un espacio de encuentro en el que se remuevan los obstáculos burocráticos y se empiece a charlar de forma frontal de la problemática de la inseguridad que afecta a la ciudad".

El abogado se manifestó "apesadumbrado por los hechos de violencia que vienen ocurriendo", advirtiéndose que" esto no es de ahora, de las últimas semanas, sino que se viene dando paulatinamente y en crecimiento". "Siempre lo nuestro es cuando el delito sucedió, cuando el hecho de violencia aconteció y lo que se debe buscar es generar estrategias, más efectivas, para una prevención del delito y de las contravenciones", resumió Arrudi.

NO AL AUTORITARISMO

"Si no generamos una solución inmediata a la problemática, los que puedan se van a ir y los que no se van a encerrar y vamos a terminar inculcando a las nuevas generaciones valores que no son democráticos, lamentablemente, porque hoy aparece la idea autoritaria", remarcó. "Los ciudadanos podemos tener diferencias, pero si en el lugar donde vivimos carecemos de la tranquilidad para poder trabajar y desarrollarnos, tenemos que buscar un nuevo horizonte y yo me niego a eso porque mi horizonte es Sáenz Peña", añadió.

ATACAR LAS CONTRAVENCIONES

En el análisis de las acciones ilícitas, "hay ciertos delitos que pueden disminuir pero se observa que otros no, entonces no hay que prestarle únicamente atención a lo que son hechos graves, sino que también hay que atender las actuaciones leves y a otras que se consideran contravenciones". En este sentido, Leandro Arrudi refirió que "un lugar en el que no existe el control y se cometen contravenciones, es terreno propicio para que se cometan delitos más graves". "Estamos fallando en los controles, vamos por las calles de la ciudad y vemos situaciones que nadie controla y tenemos en los papeles un montón de organismos que son estupendos, son ideales, pero quizás no están funcionando bien", cuestionó.

El presidente del Colegio de Abogados, considera que urge que se determine "un objetivo plausible, porque si fijamos como meta terminar con la inseguridad en la ciudad nos tenemos que poner a reír, ya que a corto plazo no es un objetivo lograble".

EL ROL DE LA JUSTICIA

En la problemática de inseguridad, "la justicia juega un rol preponderante, pero los fiscales no hacen actividad prevencional, entonces la población merece una respuesta de las fiscalías o del Poder Judicial que sea satisfactoria". En este sentido, es de mencionar que en Sáenz Peña "trabajan tres fiscalías para una amplia extensión jurisdiccional, contra quince que tiene Resistencia".

"El Código Procesal Penal que se puso en vigencia en 2004 quería fiscales en las comisarías con sus ayudantes de fiscal, pero esa idea no se concretó, si nosotros tuviéramos en la comisaría la pata de la fiscalía lograríamos una actuación más rápida", explicó. Ante la instalación en la segunda ciudad del Chaco de organismos del Estado provincial, el abogado remarcó que "tenemos que aprovechar esta ocasión para que, si hay recursos destinados a una oficina del Ministerio de Seguridad, la misma funcione". "En Sáenz Peña tenemos pocas fiscalías, pocos juzgados, en consecuencia tratemos de que se instalen organismos gubernamentales que hagan la diferencia", finalizó.

