/ / (videos) SÁENZ PEÑA - QUE MÁS VAN A ROBAR: AHORA SUSTRAJERON MEDIDORES DE AGUA, EN PLENA LLUVIA

En ese contexto, Omar Chávez; Jefe de Zona II de la empresa Sameep Sáenz Peña, explicó a Periodismo365 que "en estos casos lo que nosotros hacemos es reparar, porque la conexión queda perdiendo agua y el usuario queda sin el vital servicio ya que al robarle el medidor no ingresa agua al domicilio. Por eso pedimos a los vecinos que hagan la correspondiente denuncia penal en la Policía y que se acerquen a la Guardia de la empresa para que podamos ir a los domicilios y solucionar lo antes posible semejante problema para los usuarios".

Chávez advirtió que la empresa "a esta altura de las circunstancias y por los numerosos robos no tiene medidores, por lo tanto habrá que hacer una compra importante en algún momento. Pero no dejamos al usuario sin servicio, más aún teniendo en cuenta que estamos pasando días de muchísimo calor, así que entonces se le conecta directo. La Policía nos avisó más de una vez que detuvieron a delincuentes y recuperaron medidores, pero lamentablemente los delitos continúan en aumento y esto es un enorme daño no solamente a los usuarios sino también al Estado provincial", sentenció finalmente el funcionario.

