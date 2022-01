/ / SÁENZ PEÑA: EL HOSPITAL COMPRÓ 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CUENTA CON DOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

El Hospital "4 de Junio" cuenta con dos grupos electrógenos y adquirió recientemente 17 aires acondicionados

Ante esta situación, Navarrete detalló que el hospital local cuenta con dos grupos electrógenos que satisfacen adecuadamente la demanda. “Gastamos 100 litros cada día por medio, lo que significa que tenemos energía permanentemente ante un corte de luz”, aseguró.

Así, informó que solamente “con el grupo electrógeno más grande” se satisface la demanda energética, mientras que el de menor porte sirve de resguardo ante cualquier eventualidad. Respecto al equipamiento de mayor envergadura, dijo que es de ocho cilindros y de gran magnitud.

“Es improcedente no contar con grupos electrógenos, porque directamente no podríamos tener pacientes”, dijo. Y agregó: “Sí afectan los cortes de luz, porque ponen en riesgo los aires acondicionados u otros equipamientos, tal como sucede en cualquier domicilio particular".

Del mismo modo, el profesional confirmó que hay 17 aires acondicionados nuevos adquiridos recientemente a través del Plan Sumar: “Que funcionemos sin aire es imposible, al igual que es imposible trabajar sin luz. En la Terapia Intensiva tenemos sistema central”, concluyó al respecto; sin dejar de reconocer que pueden existir problemas momentáneos los cuales se abordan inmediatamente para solucionarlos en el menos tiempo posible. “Puede ser que en algún momento haya un desperfecto como en cualquier domicilio, pero se soluciona inmediatamente”, cerró.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO