/ / SÁENZ PEÑA - MÁS VIOLENCIA: CON UN VASO, DESFIGURAN A UN JOVEN A LA SALIDA DE UN BAILE

Un violento sujeto desfiguró a un joven con un vaso de champagne delante de su novia. El brutal incidente ocurrió tras salir de una fiesta, afuera de un Complejo bailable ubicado al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña. La víctima trabaja en la División Drogas Microtráfico Sáenz Peña como personal civil contratado y no tiene estado policial. Fuentes cercanas a la causa confirmaron a Periodismo365 que el gravísimo hecho de sangre sucedió afuera del mencionado predio por Avenida 33. Cabe recordar que a contrapelo de lo sucedido, ese mismo día la Policía había informado a la población que "No se registraron incidentes en la salida de eventos bailables". La víctima formalizó ayer en Comisaría 4º de nuestra ciudad, la correspondiente denuncia penal. Asimismo, en la mañana de este martes el agresor se entregó a la Justicia y quedó inmediatamente detenido.

En esas circunstancias el joven se acercó al acosador diciéndole que cese en su actitud, sin embargo el asediador sin mediar palabras le propinó un fuerte golpe de puño, pero luego se puso más violento y agarró una copa de champagne, (de material de vidrio) con la cual le perforó el rostro en zona lateral izquierdo, hiriéndolo con un largo y profundo tajo desde la sien hasta la mandíbula, desfigurándole el rostro sin piedad, lesión cortante que por centímetros no lo degolló.

Tras el brutal ataque, el joven bañado en sangre fue trasladado de manera urgente por sus amigos en automóvil particular hasta el Hospital "4 de Junio", donde le cerraron la herida con 10 puntos de sutura. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, quien dispuso la detención del peligroso sujeto y se comisionó personal policial para la aprehensión del supuesto autor. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 a cargo del Dr. Cristian Arana, en la causa por "Supuestas Lesiones".

En un capítulo aparte, vale recordar que el salvaje incidente contradice y deja totalmente en offside al área de Prensa de la Policía del Chaco; que en su FanPage oficial en Facebook "Prensa Policial Sáenz Peña", con un impactante título ese mismo día aseguraba a toda la población que "No se registraron incidentes en la salida de eventos bailables producto de los Operativos implementados", agregando que "en relación a los Operativos Prevencionales y de Seguridad, referentes a los festejos del año nuevo, dentro de los cuales se realizaron Patrullajes, Emplazamientos, Controles vehiculares, motovehiculares e identificación de personas, como así también el control en las salidas de eventos bailables a fines de disuadir cualquier tipo de incidencias para garantizar el orden público, contándose con la colaboración del personal del municipio local con sus distintas Divisiones a lo largo de dicho Dispositivo, junto a jefes de distintas Unidades y Divisiones". Errores que no se deben repetir en los contenidos y esquemas comunicacionales de la fuerza policial, donde aparentemente no hay seguimiento o peor aún, no se informa a la sociedad civil de casos graves como el sucedido.

Periodismo365