/ / SÁENZ PEÑA - MÁS VIOLENCIA: UNA MUJER GOLPEÓ A UNA DOCTORA EN EL ÁREA PEDIATRÍA DEL HOSPITAL

La mujer exigía atención para su hijo y en esas circunstancias agredió a una médica del Hospital "4 de Junio" de nuestra ciudad.

Una mujer llevó a su hijo para que sea atendido por tener vómitos y diarrea. Primero fue hasta el Servicio de Pediatría y allí le dijeron que tenía que sacar turno para la atención, la madre se negó y se dirigió a la Guardia de Emergencias del lugar y escogió que la atiendan. Allí, una médica le informó que esa área era solo para emergencias, que debía sacar el turno y hacer atender al niño por consultorio. Entonces, la mujer indignada empujó y golpeó a la profesional.

La doctora de 39 años de edad, realizó a las 16.00 horas una exposición policial en Comisaría 4º donde solicitó mayor seguridad y dejó constancia de lo ocurrido explicando que había sido agredida físicamente por la madre de un niño, la que insistía que su hijo sea atendido inmediatamente pese a que su salud no contaba con riesgo.

Tras conocerse este ataque, la Gremial Médica dio a conocer el incidente señalando a través de un comunicado: “En el día de hoy otra de nuestras colegas ha sufrido agresiones físicas y verbales por parte de una madre en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. No podemos seguir permitiendo que la sociedad nos condene a soportar toda esta violencia. Estamos para cuidarlos”. En tal sentido exigen a los directivos del Hospital 4 de junio “seguridad permanente en el Servicio de Pediatría como en todos los servicios de guardia”.

Los médicos en general y los de emergencia en particular mencionaron que “la gente no tiene paciencia, ni siquiera con los hijos, se le indica medicación y no le dan, pretenden que los médicos o los enfermeros los mediquen, piden que los internen, no le bajan la fiebre en la casa, vienen a prepotear, patean la puerta cuando estamos atendiendo, cero tolerancia, no pueden esperar cinco minutos, la gente está muy alterada”, comentaron.

