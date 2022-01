/ / SÁENZ PEÑA: VICERRECTOR DE UNCAUS DENUNCIA QUE EL PRO Y SUS DIPUTADOS FRENARON RECURSOS EN EDUCACIÓN

En un documento titulado "La hipocresía de la oposición política argentina en materia educativa", el ex Ministro de Educación y Ciencias, Manuel García Solá; denunció que todo esto ocurre "después del padecimiento de los 4 años del Macrismo que sufrió la Educación Superior argentina y, en particular, nuestra UNCAus la que la quisieron cerrar y, si no, intervenir", disparó.

“Por ello ya no es llamativo que los mismos argumentos de Ajuste, Recesión y recortes presupuestarios a las Universidades que el Fondo pretende imponer y que el Presidente Fernández se niega a acatar, sean los que los Diputados de la UCR, PRO y sus seguidores utilizaron para rechazar el Proyecto de Presupuesto 2022 que elevó el Gobierno Nacional al Parlamento y que contenía las necesidades para seguir llevando adelante la política de expansión de la inclusión con mejora de la calidad que se retomó en 2019, después del padecimiento de los 4 años del Macrismo que sufrió la Educación Superior argentina y, en particular, nuestra UNCAus la que la quisieron cerrar y, si no, intervenir” denunció García Solá

“Afortunadamente, el Gobierno del Presidente Alberto Fernández tiene clara sus prioridades y en uso de sus facultades constitucionales ha dispuesto las reasignaciones de partidas necesarias para que todas las Universidades -aún las que son conducidas por los correligionarios de los que votaron en contra del Presupuesto-, reciban los recursos para seguir llevando adelante, en el medio de la Pandemia, la tarea que a todos nuestros Docentes, Estudiantes, Investigadores y No Docentes, les permite seguir aspirando a la elevación social que la Educación para Todas y Todos, garantiza”, remató el Vicerrector de UNCAus.

