/ / (videos) SÁENZ PEÑA - INSEGURIDAD: ROBÓ EN CÉNTRICA CASA, LO SIGUIERON PERO LA FEDERAL SE NEGÓ A ATRAPAR AL LADRÓN

Ocurrió el pasado sábado a media mañana. Un delincuente ingresó al garaje de una casa ubicada a metros de Plaza San Martín, robó la batería de un auto que estaba allí estacionado y se fue caminando. Tras ser alertado por un vecino que alcanzó a ver salir al malviviente con la batería, el dueño de casa entró en persecución del ladrón a quien alcanzó frente a la delegación de Policía Federal. Tras una breve discusión y amenaza de paliza, el ladrón tiró la batería y se fue caminando. La sorpresa del damnificado fue mayúscula cuando fue corriendo hasta la unidad policial de PFA a pedir auxilio, ya que le respondieron que ellos no tenían injerencia en esas cuestiones. "Lo podrían haber detenido y llamar al 911 para que lo lleve a la Comisaría 1º y no siga robando por lo menos por ese día", remarcó la víctima.

En esas circunstancias, un vecino observó cuando el malviviente salía con lo robado y avisó por teléfono al dueño de casa que casualmente circulaba por el centro en otro vehículo. El mismo comenzó una persecución y alcanzó al ladrón en Avenida 1 entre 10 y 12 del centro, detuvo la marcha del rodado y lo interceptó al malhechor exigiéndole que le devuelva su batería. El delincuente explicó "que la había comprado recién a un paisanito ahí a la vuelta", lo que provocó una discusión entre ambos pero finalmente se la devolvió tirándola al piso.

Finalmente el ladrón enojado le tiró la batería al piso y se fue caminando por Avenida 1 hacia calle 12. Fue ahí que el vecino se cruzó corriendo hacia la delegación de Policía Federal ubicada en la vereda opuesta cruzando la calle, pidió auxilio a un agente que estaba de consigna, pero el efectivo federal se negó a ayudarlo poniendo como excusa que "esos son problemas de la Policía del Chaco y no de ellos. No es nuestra área de incumbencia y no lo puedo detener", aseguró. Mientras tanto, el delincuente siguió caminando tranquilamente hasta perderse de vista. "Yo no sabía si el ladrón estaba armado y por eso me crucé a pedir ayuda a la Federal, porque tengo miedo que ahora vuelva de nuevo", remarcó el damnificado.

Periodismo365