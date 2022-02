/ / LOS SOLDADOS ANTIVACUNAS DE ESTADOS UNIDOS SERÁN DADOS DE BAJA

Lo anunció el Ejército estadounidense. “Los soldados no vacunados presentan un riesgo para la fuerza y ponen en peligro la preparación”, afirmó la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, en un comunicado.

El documento agregó que la fuerza iniciará “procedimientos de retiro involuntario para soldados que rechacen la orden de vacunarse y no estén pendientes de recibir una decisión definitiva sobre un pedido de exención”. El Ejército tenía unos 482.000 efectivos en actividad a fines de 2021 y más de 3.000 podrían ser dados de baja, según la nota.

