/ / SÁENZ PEÑA - EL COLMO: ROBAN LA MOTO A UN POLICÍA DE ADENTRO DE UNA COMISARÍA

El robo de la motocicleta de un empleado policial se perpetró desde adentro de una Comisaría. El uniformado llegó a trabajar y dejó su moto en el patio trasero, dentro del predio de la unidad. Cumpliendo con su carga horaria salió en un patrullero y al regresar a la Comisaría, su motocicleta ya no estaba más porque se la habían robado. Consultó a sus compañeros de trabajo pero nadie sabía nada de la moto, entonces inmediatamente formalizó la correspondiente denuncia penal en la misma unidad policial donde fue cometido el insólito delito que se suma al extravío de armas reglamentarias de dotación, hechos graves ocurridos en los últimos meses sin que oficialmente se conozca que pasó con esas armas de guerra y si se las recuperó o no, ya que podrían estar en poder de la delincuencia.



FOTO: Ilustrativa - Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que el robo fue consumado días pasados en el interior de Comisaría 3º de Presidencia Roque Sáenz Peña, y el damnificado es un empleado policial con jerarquía de Agente.







El efectivo de 31 años de edad, denunció en la misma Comisaría 3º que presta servicios hace tres años en esa unidad ubicada en el Barrio 713 Viviendas de Sáenz Peña. En ese contexto, el uniformado explicó que a las 20.00 horas ingresó a su servicio de 24 horas por 48 de franco cumpliendo la función de Guardia, trasladándose desde su domicilio en Quitilipi hasta la Comisaría saenzpeñense en su motocicleta particular marca Zanella, modelo RX 150 G3, color blanca y roja, dominio colocado A1350KY, la cual dejó sin candado, trabamanubrio y ninguna otra medida de seguridad, estacionada en el patio trasero de la Comisaría, para luego ascender al patrullero a realizar las funciones asignadas por la superioridad. El efectivo de 31 años de edad, denunció en la misma Comisaría 3º que presta servicios hace tres años en esa unidad ubicada en el Barrio 713 Viviendas de Sáenz Peña. En ese contexto, el uniformado explicó que a las 20.00 horas ingresó a su servicio de 24 horas por 48 de franco cumpliendo la función de Guardia, trasladándose desde su domicilio en Quitilipi hasta la Comisaría saenzpeñense en su motocicleta particular marca Zanella, modelo RX 150 G3, color blanca y roja, dominio colocado A1350KY, la cual dejó sin candado, trabamanubrio y ninguna otra medida de seguridad, estacionada en el patio trasero de la Comisaría, para luego ascender al patrullero a realizar las funciones asignadas por la superioridad.





Al regresar a la unidad a las 07.00 horas a higienizarse y otras necesidades básicas, ingresó con el móvil policial por el sector del patio, donde observó que su motocicleta ya no estaba más. Preocupado por la pérdida de su único medio de movilidad, el empleado policial consultó a los demás compañeros de guardia si alguien la usó sin su autorización o si la habían corrido de lugar, manifestando todos ellos que no sabían nada de la motocicleta, llegando a la conclusión que la misma había sido robada del interior del predio de la Comisaría, antes de cerrar el portón de dicho sector o en horario de la mañana, aclarando que el mencionado portón se cierra en algunas ocasiones con candado antes de las 00.00 horas y en otras no.





Periodismo365