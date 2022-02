/ / SÁENZ PEÑA - MÁS INSEGURIDAD: TOMABA TERERÉ EN LA TERMINAL Y LA ASALTARON A PUNTA DE REVÓLVER

"No queda lejos mi casa de la Terminal, entonces decidí ir a la placita que refaccionaron y tiene juegos nuevos. Estaba sentada tomando tereré a las 18.00 horas cuando me paré a sacar unas fotos del lugar. En ese momento desde atrás me encañonaron con un revólver y me robaron mi celular y 6.000 pesos. Eran dos delincuentes en una moto. Grité pidiendo ayuda pero nadie se quiso meter, después vino alguien de la Terminal y llamó a la Policía que me llevó hasta la Comisaría 3º para hacer la denuncia. Justo adelante mío en la comisaría había otra mujer que había llegado de viaje de Buenos Aires denunciando que otros delincuentes le habían robado una valija. ¿Cómo puede ser que ya no se pueda ir a tomar mates a una plaza pública? Esto no va más con la tremenda inseguridad que hay en Sáenz Peña", lamentó la víctima al ser consultada por Periodismo365.

En esas circunstancias decidió sacar unas fotos de los juegos utilizando para ello su celular, cuando fue sorprendida desde atrás por dos delincuentes armados quienes se movilizaban en una motocicleta de 110 cc., color negro. Uno de los malvivientes le apoyó un revólver amenazándola de muerte y exigiéndole que le entregue el teléfono y su billetera conteniendo seis mil pesos en efectivo, discriminados en seis billetes de mil pesos. Por temor a su integridad física la víctima accedió y los ladrones se dieron a la fuga.

Tras los gritos de ayuda de la desesperada víctima, solamente un hombre salió de la Terminal a ver que pasaba y la auxilió llamando a la Policía. "Por salir uno a despejarse, termina pasando un mal momento con tanta delincuencia. En esa zona hay muchos robos porque hay delincuentes que se hacen los que van a pescar en las lagunas pero están mirando todo el movimiento de personas en la Terminal y de ahí vienen a robar. Si consultan con los vecinos les van a contar centenares de anécdotas de robos y asaltos", aseguró la víctima. La correspondiente denuncia penal fue elevada a la Comisaría 1º por razones de jurisdicción.

Periodismo365