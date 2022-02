/ / (video) RUSIA Y UCRANIA - SE AGRAVA EL CONFLICTO: PUTIN ORDENA EL ENVÍO DE TROPAS A DONETSK Y LUHANSK

En una grave escalada del conflicto armado, Putin ordenó el envío de tropas a Donetsk y Luhansk tras reconocer la independencia de las regiones rebeldes de Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó el envío de tropas a Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de estas dos regiones de Ucrania que desde 2014 están controladas por grupos prorrusos.

They cut to the signing ceremony so fast I didn't have time to tweet Putin's final message – that Ukraine was behind the violence in the Donbas and would be held responsible for "ensuing bloodshed."



This is only the beginning. The speech made it clear: war's on the table.