/ / ADVIERTEN QUE PODRÍA FALTAR GAS POR LA GUERRA EN UCRANIA

Así lo expresó Raúl Olocco, ex secretario de Energía de la Nación. Consideró que la situación es negativa en el país porque no se realizaron inversiones en Vaca Muerta.

Uno de los efectos inmediatos podría ser la escasez del gas. En Argentina, esto podría significar un serio problema, según observó Raúl Olocco, quien además opinó que la situación podría haber sido diferente si se realizaban inversiones en Vaca Muerta.

"Si tuviéramos cómo extraer el gas de Vaca Muerta, nosotros en estos momentos estaríamos intermediando con Europa y Rusia por la cantidad de gas que tenemos", dijo. Y siguió: "Como no hicimos las inversiones correspondientes y además pusimos el cepo y no permitimos al capital privado que explote Vaca Muerta, en estos momentos corremos el riesgo de no tener gas en invierno".

Según explicó, el año pasado, Argentina tuvo que importar 56 barcos de gas natural licuado a un precio promedio de USD $8 el millón de btu, más USD $1,20 por regasificarlo y reintroducirlo a la red. "En estos momentos, en Europa, el millón de btu se cotiza a USD $100. Si Argentina importara exactamente lo mismo que el año pasado de gas, necesitaríamos 16.500 millones de dólares, pero no los tenemos", detalló. "Es un problema serio. Creo que se va a producir lo mismo que todos los años: primero se corta el gas a la generadora y después la industria queda con capacidad ociosa", agregó.

Además, dijo que la gravedad radica en el nivel domiciliario. "Si baja la presión del gas a nivel domiciliario, es casi imposible recuperarlo en corto tiempo, eso sumado a las bajas posibilidades de la gente que hoy de pagar", agregó. Por último, remarcó que Alemania compró 1.500 millones de euros de gas licuado a un precio cercano a los USD $100. "Antes no era un competidor, no había alguien que le retaceara el gas a Argentina", expresó. Y finalizó: "No tiene la culpa el mundo, es por no estar inmersos en el mundo y siempre llegar tarde".

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3