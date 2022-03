/ / CÓRDOBA: UN CURA FUE DETENIDO POR "TRAFICAR" IMÁGENES DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

El sacerdote está alojado en la prisión de Bouwer. El cura está detenido por “traficar” imágenes de pornografía infantil.

El cura se encuentra alojado en una celda de un pabellón de la cárcel de Bouwer e imputado por distribución de material de abuso sexual infantil, agravada por la presencia de menores de 13 años. Esa es la grave situación penal de un sacerdote de 80 años que fue detenido en las últimas horas en una casa parroquial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a instancias de la Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba.

El religioso, cuya identidad no trascendió, está acusado de haber “traficado” fotos pornográficas de menores de 13 años por lo menos a otra persona, durante un lapso no establecido por el momento. Las imágenes no habrían sido producidas en Córdoba, sino que desde Córdoba fueron emitidas aparentemente por este anciano a otra u otras personas, a través de elementos tecnológicos, como su celular y una computadora.

La causa está en plena investigación por parte del fiscal Franco Pilnik, de Cibercrimen. El religioso detenido no se desempeñaba en Córdoba, sino que lo hacía en Buenos Aires. ¿Y por qué fue detenido en Córdoba? Según voceros de la causa, el delito fue cometido en esta jurisdicción en 2021 durante una visita de este hombre a la Capital.

No está claro dónde estaba parando cuando pasó todo

Todo se descubrió como se descubren estos graves hechos contra la integridad de los menores: por un alerta emitido desde los Estados Unidos. La organización NCMEC detecta y asimismo es alertada por el tráfico o distribución de fotos o videos pornográficos de menores.

Por un convenio, el alerta luego es emitido al país y distrito en donde se cometió el delito. Así fue que el alerta llegó a Córdoba. Peritos de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) de la Policía Judicial se pusieron a trabajar en la causa. Luego, se pudo determinar dónde había ocurrido todo y dónde se encontraba precisamente el acusado: una parroquia.

Al parecer, el sospechoso (no es argentino) usaba un nombre falso

Pesquisas de la DIO y de la Policía de CABA allanaron la casa parroquial, detuvieron al cura y secuestraron su computadora, su celular y un reloj, según se informó. El delito tiene una pena desde los 4 años. Este caso no tiene relación, en principio, con la pesquisa abierta por el fiscal Pilnik contra un exseminarista de Córdoba por los mismos delitos.

