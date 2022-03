/ / SÁENZ PEÑA: DEL COLEGIO, LE ROBARON LA MOTO A UN PROFESOR MIENTRAS DABA CLASES

El robo fue perpetrado en la noche de este jueves en el patio interno del céntrico y tradicional Colegio secundario "José Bergallo", y la víctima fue un docente del Instituto Educativo. Por lo menos un delincuente ingresó y robó el rodado del profesor, que salió de dar clases y su moto no estaba más. "Hace menos de un año la compré a esa moto y todavía me quedan tres años para terminar de pagarla. Ahora voy a tener que ir caminando a trabajar porque comprarme otra es imposible", lamentó el docente al ser consultado por Periodismo365.

"El colegio no tiene portero, ni sereno ni cuidador. El o los ladrones entraron por el portón principal y se robaron mi moto que estaba estacionada en el patio interno, debajo de una escalera que se utiliza para subir al primer piso del establecimiento. Portero no hay hace mucho tiempo, el que estaba se jubiló hace años y no hubo quien lo reemplace hasta el momento. Y en estos días también fueron días de inscripción y asistía cualquier persona y hubo mucho movimiento, entonces cada uno estaba en su aula. Todos los profesores estamos muy ocupados y cada uno tiene un curso en particular, así que no podemos hacer el trabajo de portero", detalló la víctima agregando que nadie vio ni escuchó nada.

Periodismo365