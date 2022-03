/ / SÁENZ PEÑA: JOVEN CAYÓ CON SU MOTO EN UN POZO NO SEÑALIZADO, A METROS DEL HOSPITAL

Un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales, ocurrió este martes cuando un joven se salvó de morir ahogado tras caer en un pozo sin señalizar y quedar sumergido. La trampa mortal está ubicada en la vereda a pocos metros del Hospital "4 de Junio". Un maquinista del Municipio lo auxilió. "Yo venía de trabajar y al ver tanta agua en la calle frente al Hospital decidí caminar por la vereda con la moto a la par. En medio de la lluvia, de repente caí con moto y todo adentro de un pozo hondo y lleno de agua. Pensé que eso también era la vereda pero resulta que era un pozo que dejaron sin señalizar. Me pegué un feroz golpe y mi moto quedó toda rota, perdí mi billetera y faltó poco para que muera ahogado. Según los vecinos unos minutos antes ya habían caído en el mismo pozo dos señoras, pero le puede pasar a cualquiera porque van muchas mujeres con niños al Hospital, y si llegan a caer ahí adentro no van a poder salir y se van a morir ahogados. Cuento todo esto para que solucionen ese problema que aparentemente lo provocaron empleados municipales que están haciendo un canal hace un montón de tiempo y nunca lo terminan. Ahora espero encontrar mi billetera con todas mis documentaciones", explicó la víctima a Periodismo365.

El motociclista explicó a Periodismo365 que sufrió fuertes golpes en todo el cuerpo pero "lo más grave es que el pozo era hondo y no podía salir hasta que logré hacer pie en la moto y pude salir totalmente mojado. Así como estaba corrí hasta la calle a pedir auxilio a algunos automovilistas pero nadie paraba, entonces justo venía una máquina retroexcavadora de la Municipalidad y el conductor paró, me auxilió con un cable y tuve que meterme de nuevo al pozo para atar la moto a la pala de la máquina, para que el conductor pueda sacarla"

"Él mismo me llevó hasta la 28 esquina 1 y ahí me dejó, me salvó la vida. La moto es una Gilera Smash de 110 cc. y no sirve más, le entró agua por todas partes y se golpeó todo el plástico. Encima perdí mi billetera con todas mis documentaciones, ni bien pare la lluvia voy a ir a la Comisaría 4º a hacer la denuncia. Espero que a nadie más le toque pasar por algo así ya que ahora quedé a pie y de milagro estoy vivo. Tendré que empezar a juntar dinero para comprarme otra moto", lamentó la víctima.

Sus familiares publicaron el caso en redes sociales alertando a la población por lo sucedido y solicitando que si alguien encontró las documentaciones, las devuelva a su dueño.

