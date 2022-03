/ / SÁENZ PEÑA - NADIE SE SALVA: FUE AL MOTEL Y LE ROBARON LA MOTO. TERMINÓ VOLVIENDO A PIE A SU CASA

En la tarde de este miércoles, la Policía intervino en un reconocido motel ubicado en calle 51 de nuestra ciudad, tras ser alertados por una mujer mayor de edad que ingresó a dicho motel y al salir más tarde, su motocicleta no estaba más. "No es la primera que pasa. Ya han sucedido varios robos similares porque hay en las cercanías barrios muy complicados, muy inseguros", confirmaron fuentes cercanas a la causa. La damnificada fue invitada a formalizar la correspondiente denuncia penal en sede policial, pero hasta el momento no la hizo.

Minutos después los uniformados llegaron al lugar en un patrullero y hablaron con la damnificada, una mujer mayor de edad; quien les explicó que ingresó al motel y dejó estacionada su motocicleta Corven Energy, de 110 cc., carenado completo, color blanca, en el garaje. Sin embargo más tarde, al salir; su rodado ya no estaba más. Lamentablemente la tarde terminó de la peor manera y con mucha desazón para la víctima, ya que fue a disfrutar una velada romántica y cuando se disponía a dejar el lugar tuvo que volver caminando a su casa.

Periodismo365