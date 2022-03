/ / (videos) FEDOR, EL ATERRADOR ROBOT HUMANOIDE QUE RUSIA EVALÚA MANDAR A LA GUERRA

Rusia desarrolló un "Terminator" capaz de disparar con precisión milimétrica. Se trata de Fedor, el robot humanoide ruso que también dispara, y podría arribar a Ucrania. Fue fabricado en serie y se desconoce el número de robots Fedor que tiene Rusia, los que podrían ser cientos o miles.

Cuando vemos los videos que llegan desde la zona donde la invasión rusa se materializó, comprobamos que el conflicto ha tomado tintes aberrantes. Fedor, el robot humanoide ruso que también dispara y podría llegar a Ucrania, da una idea de la situación, así como del nivel de preparación del Kremlin, sobre este combatiente controlado por realidad virtual, a través de un casco.

Se trata de una tecnología que el gobierno de Vladimir Putin prueba en el espacio. Allá, donde lo inhóspito no tiene idea de los planes terrícolas y donde los líderes mundiales pasan desapercibidos, pero el entrenamiento que destinan tiene una clara estrategia.

Video of TsNIITochMash's Fedor robot firing on targets with a pair of Glocks.https://t.co/TMORLE44Y1 pic.twitter.com/TNSV0Ii4iQ