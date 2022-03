/ / (video)"ES LA OTAN QUIEN SE ACERCÓ A LAS FRONTERAS DE RUSIA. AHORA MUEREN JÓVENES UCRANIANOS Y RUSOS", LAMENTÓ UN DIPUTADO ALEMÁN

Un Diputado alemán se pronunció sobre la situación en Ucrania. Petr Bystron declaró que el rechazo de Europa a una arquitectura de seguridad común con el país euroasiático fue uno de los detonantes para una guerra en el Viejo Continente.

"Usted, canciller de Alemania, dijo que la esfera de influencia se movió. ¿La esfera de quién? Es la OTAN quien se acercó a las fronteras de Rusia. Es la esfera de la OTAN la que se acercó a las fronteras de Rusia", declaró.

"Ustedes también son culpables"

En este sentido, Bystron señaló que el precio de las acciones la Alianza Atlántica es que ahora jóvenes ucranianos y rusos están muriendo y que en el plan geopolítico se empujó a Moscú a los brazos de Pekín. "No se atrevan a decir que no les advirtieron. Los rusos les advirtieron hace 15 años. En ese ese entonces Putin habló aquí, en este lugar, y todos ustedes aplaudieron", continuó. "Después de eso, él, en 2007 nos ofreció una arquitectura común de la seguridad en Europa, pero ustedes dijeron no", lamentó.

Asimismo, el diputado recordó que hace un mes un general alemán les advirtió de todo esto, pero fue despedido por ello. "Ustedes ignoraron todas las advertencias y el resultado de esto es una guerra en Europa. Y ustedes también son culpables", sentenció.

Operación para defender Donbass

El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció "una operación militar especial para defender Donbass". En un mensaje especial a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", así como "desmilitarizar y la desnazificar Ucrania".

Bandera de Ucrania cerca del edificio del Reichstag, Berlín (Alemania), el 27 de febrero de 2022. Hannibal Hanschke / Gettyimages.ru

Dos días después, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, aprobó la entrega de 400 granadas propulsadas, de fabricación alemana, a Kiev por parte de terceros países. Por su parte, el portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, anunció que Berlín aprobó el envío de 1.000 armas antitanque y 500 misiles antiaéreos Stinger.

Alemania también ha interrumpido el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2. Además, la Unión Europea (UE) ha cerrado el espacio aéreo para las compañías aéreas rusas y ha acordado desconectar del sistema interbancario SWIFT a todos los bancos rusos ya sancionados por la comunidad internacional y, si lo consideraran necesario, a otros bancos de ese país.

FUENTE, MULTIDEMIA Y FOTOS: RT Actualidad