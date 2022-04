/ / EL GOBIERNO PRESENTÓ EL PLAN ECONÓMICO CHACO CRECE UNIDO QUE INVERTIRÁ $85.000 MILLONES Y PROYECTA 40.000 PUESTOS DE TRABAJO EN CINCO AÑOS

Se trata de 25 medidas que se implementarán en los próximos 45 días, entre las que se incluyen incentivos al empleo formal, estímulos económicos para empresas que sumen trabajadores, reintegros en compras supermercados, e incentivos para la producción local de alimentos. Otro de los puntos clave será la transformación de planes sociales en trabajo.

Chaco Crece Unido es un programa diseñado siguiendo cinco objetivos de la política económica del Gobierno provincial en 2022: recuperar lo perdido en sectores rezagados, consolidar la generación del empleo formal privado, reducir brechas de desigualdad en jóvenes y mujeres, cuidar el bolsillo de las familias y renovar el compromiso con el sector primario y exportador.

“Seguir creciendo requiere estímulos de carácter fiscal y financiero. No hay casualidad en la política económica, hay relaciones de causa y efecto. Si no generamos estímulos la gente se retrae, tanto del consumo como de la inversión porque la desconfianza aumenta. Vivimos en Argentina, y en un mundo con múltiples conflictos y un escenario de incertidumbre. Si desde el liderazgo del gobierno no somos capaces de bajar la incertidumbre, no le podemos pedir al pueblo que viva en la zozobra, ni como consumidores ni como productores”, explicó el gobernador.

Para lograr los objetivos, se impulsarán medidas económicas en cinco ejes de acción vinculados a la generación de empleo formal, el fortalecimiento del poder adquisitivo, la generación de valor agregado local, la potenciación del sector exportador y el impulso a la juventud y las mujeres. Todo esto, potenciado con un plan de obras de infraestructura.

“Son 45 días para seguir creciendo y trabajando por la grandeza de nuestra tierra y la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos desafíos, tenemos la voluntad de un Chaco unido, actores que han demostrado sus capacidades para producir bienes y servicios, y tenemos que trabajar con las metas que nos fijamos en el Plan Chaco 2030. Esta debe ser la plataforma para el desarrollo para la provincia que debe ser, definitivamente, una provincia agroindustrial”, sintetizó Capitanich.

Acompañaron la presentación la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton; junto a funcionarios y funcionarias del gabinete provincial, legisladoras y legisladores, e intendentes e intendentas de diversas localidades, entre otras autoridades presentes.

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, explicó que “el año pasado tuvimos un crecimiento de la economía argentina y chaqueña muy importante y no podemos permitir que, por algunos desequilibrios macroeconómicos nacionales, Chaco no vaya a tener un desarrollo en 2022. Por eso lanzamos este ambicioso plan, con el objetivo de desarrollar la economía, generar trabajo formal y de calidad y cuidar el bolsillo de chaqueñas y chaqueños”.

Luis Romero: “Tras el macrismo y la pandemia tuvimos que cerrar, pero con asistencia del Gobierno provincial, pudimos recuperarnos”

Luis Romero, empresario textil afincado en el Parque Industrial de Barranqueras, recordó que su empresa JBR SAS, pudo crecer hasta 2019, llegando a otorgar 40 puestos de trabajo. “Luego, tras el macrismo y la pandemia, tuvimos que cerrar, incluso, como no podíamos pagar alquiler, nos tuvimos que ir de los cuatro locales en los que funcionaba la textil. Ahora, a partir de la asistencia económica del Gobierno provincial, a través de Recuperar Mi Pyme, pudimos recuperarnos y contamos con un lugar en el Parque Industrial de Barranqueras, de donde sabemos que no nos van a dejar en la calle”.

Cinco ejes con metas concretas para el crecimiento

El gobernador enumeró y explicó los cinco ejes estratégicos del plan. Así aparece la generación de empleo formal, para el cual se estableció como meta 40.000 nuevos empleos en cinco años. La provincia pondrá el foco en los programas: Plan Registradas, Plan Mi Trabajo y Corresponsabilidad Gremial. “Reducir la informalidad laboral, transformación del plan de empleo en empleos formales, potenciación del régimen de corresponsabilidad gremial y una estrategia de formalización del empleo para trabajadoras de casas particulares, son las claves”, expuso. En cuanto al régimen de corresponsabilidad gremial, Capitanich informó que hay un total de 6.100 personas, y se espera sumar más.

Como segundo eje se encuentra el fortalecimiento del poder adquisitivo, donde aparece como central recuperar el poder de compra, y se buscará llevar del 3% al 5% la recuperación del salario real. Para ello el gobierno impulsará una serie de medidas que demostraron un gran impacto como las promociones Super Días (con importantes descuentos en supermercados y farmacias), Precios Acordados, Líneas de Crédito y Beneficios para Jubiladas y Jubilados.

En cuanto al tercer eje, generación de valor agregado local, será impulsado a través del incentivo a inversiones productivas, con el objetivo de llegar al 12% de crecimiento de la industria chaqueña, con 116 proyectos que involucran una inversión de $41.200 millones. Esto mediante los programas Consolidar MiPyme, Chaco Reactiva, Impulso a la Construcción, Recuperar Hoteles, Fortalecer Mipyme, y Agricultura familiar.

En cuarto lugar, se buscará potenciar el sector exportador ampliando la base de producción exportadora mediante el aumento a 8.000 hectáreas de los cultivos de trigo y girasol, y se buscará llevar a 27.000 las hectáreas de producción de la agricultura familiar. Se implementarán tasas bonificadas, tarjeta Tuya Pyme Agro, Seguros multiriesgo y tarjeta Tuya Recargable.

Mientras que como quinto eje se encuentra el cierre de brechas estructurales y el impulso de la juventud y las mujeres. Para ello se trabajará con la implementación de 200 becas, 70 pasantías, 30 posgrados y 80.000 becas Progresar y a través de los programas Enfoque, Impulsando Talentos, Potenciando Líderes e Inclusión Digital Más.

Más empleo para chaqueñas y chaqueños

Otro de los puntos fuertes del plan es la generación de empleo, con el objetivo de crear más de 10.000 puestos de trabajo con proyección hacia 2026. Se fortalecerán los programas Empleo Joven, destinado a personas de entre 18 y 29 años, y Empleo Experiencia, destinado a personas de más de 45 años. Junto a los subprogramas Empleo Diversidad y Empleo Accesible.

Transformar planes sociales en trabajo

A través del Plan Mi Trabajo, se buscará empoderar a los sectores populares mediante el reconocimiento de sus potencialidades y habilidades laborales que los motiven en la búsqueda de empleo. Los titulares de programas sociales podrán acceder a capacitaciones y alcanzar certificaciones del Ministerio de Desarrollo Social para su inserción en el mercado laboral. El objetivo: generar 5.000 puestos de trabajo hacia el año 2026.

2022: el año de la consolidación del crecimiento

El programa se lanza tras la implementación, en 2021, del plan Chaco Reactiva, que tuvo como objetivo la recuperación económica tras la pandemia por Covid-19 y en el que se invirtieron $52.000 millones para reactivar el consumo, impulsar la producción y el empleo, y generar desarrollo con inclusión a través de un ambicioso plan de obras.

La iniciativa, generó una mejora en los índices económicos interanuales, considerando que en 2020 se priorizó una agenda de contención, y en 2021 una de recuperación. El Producto Bruto Geográfico (PBG) creció un 8,9%, el PBG Industria un 28,2%, el empleo privado un 2,8%, y los Ingresos Brutos un 16,4%.

Periodismo365