/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: ELECTRIFICÓ SU CASA CONTRA LOS LADRONES Y MURIÓ ELECTROCUTADO. LO HABÍAN ASALTADO TRES VECES

"Él estaba obsesionado con darle seguridad a su casa y aparentemente ya cansado de que lo asalten electrificó todo el perímetro, rejas y alambrado de su propia casa para impedir que ingresen los delincuentes, ya que lo habían asaltado tres veces, dos en su domicilio y otra vez en la calle. Tal vez se olvidó o no se habrá dado cuenta que estaba todo conectado directo con 220 voltios y terminó muriendo él mismo electrocutado. Todavía no sabemos si llegaba o salía de su casa, pero estamos muy consternados porque era un buen vecino y muy buena persona. Es una situación muy triste, no merecía morir así", lamentaron fuentes consultadas por Periodismo365.

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron muerto a Juan Carlos Lencinas, de 66 años de edad, domiciliado en esa misma casa. Llegó luego la Médica Policial, Dra. Silvana Ojeda Machuca quien diagnóstico como causa de muerte "Paro cardiorrespiratorio como consecuencia de Electrocución".

Los peritos constataron además, que las rejas y paredes de toda la casa estaban electrificadas. Más tarde, el cadáver fue entregado a sus familiares para los fines póstumos, de acuerdo a lo dispuesto por el Fiscal en turno.

Vale consignar que Lencinas fue un reconocido fotógrafo, camarógrafo y editor de nuestra ciudad. También incursionó en el ámbito cultural llevando la magia de las radionovelas junto a otros hacedores culturales en las épocas doradas de la radiofonía en AM.

Sus restos son velados en Sala velatoria de Cochería Santa Catalina, ubicada en calle 7 esquina 24, del Barrio 1º de Mayo (local de la Ex Saladita, detrás del Colegio Don Orione. El sepelio será a las 10.00 horas de este sábado.

Periodismo365