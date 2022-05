/ / CHACO: EL GOBIERNO ADELANTA EL PAGO DEL AUMENTO SALARIAL A MAYO E INCLUYE UN ADICIONAL

El aumento total será del 10%. Un 7% correspondiente al incremento previsto para julio, más un 3% adicional. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich, que detalló el cronograma de pago de haberes a estatales pasivos y activos, para los días 27 y 30 de mayo respectivamente.

El mandatario se refirió al adelanto de aumento que se efectiviza este mes y que implica un costo fiscal equivalente a 2.500 millones de pesos: “Hemos advertido, con la evolución de los índices inflacionarios, que existen reclamos por parte de los trabajadores que tiene que ver con el deterioro de la percepción del ingreso, y es una preocupación que compartimos”, continuó.

“Es un esfuerzo adicional que tiene que ver con una buena administración, con un gran plan de obras, descuentos en farmacias, en comercios, que suma cada vez más personas porque favorece la percepción de ingresos y el mejoramiento de las condiciones de cada familia chaqueña”, sostuvo Capitanich.

El mandatario insistió en la importancia de mantener una distribución equitativa que posibilite una política económica enfocada en la recuperación de la actividad y el impulso a la industria. “Es importante fomentar la actividad económica y el consumo, pero también mantener salarios que le ganen a la inflación. Pretendemos seguir desempeñándonos con solvencia fiscal y liquidez financiera, logrando una administración austera, ordenada y previsible”, aseguró.

Docentes y judiciales

En el caso del sector docente, el incremento del 10%, que se adelanta dos meses, será considerado a cuenta del aumento de julio en línea con la inflación acumulada del segundo trimestre, tal como fue acordado a principio de año con todo el arco gremial.

Esta medida también alcanza al Poder Judicial, aunque en este caso, a diferencia del escalafón general y de los docentes, el sector tiene una pauta distinta, una ley particular que otorga un ajuste por revisión, de manera tal que el incremento sea igual al promedio de la región NEA.

Previsibilidad y salarios acordes

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, amplió los anuncios del gobernador reiterando que las decisiones se tomaron en base a sostener el pago de sueldos antes del comienzo de cada mes, como viene ocurriendo desde hace dos años, y a responder a la demanda de aumento de los sindicatos con un 10% (adelanto más adicional) para activos y jubilados.

“Todos los trabajadoras y trabajadores habrán percibido en el quinto mes del año un incremento acumulado del 30 por ciento, cifra que va en línea con el aumento de precios y consolida la recuperación del salario. Esperamos que en el segundo semestre el salario también le gane a la inflación y no sólo empatarla”, precisó Pérez Pons, acompañado del subsecretario de Política Económica, Sebastián Martínez.

El aumento no sólo incluye al escalafón general, docentes, fuerzas de seguridad, Poder Judicial, sino también a organismos descentralizados, como Vialidad Provincial. En el caso de los agentes de las empresas públicas, tienen una pauta salarial particular, por lo tanto la discusión es independiente, por lo que no recibirán este adelanto de aumento ni el adicional, considerando que ya tuvieron sus aumentos salariales.

Continúan los Súper Días

En otro orden, el ministro Pérez Pons anunció la continuidad del programa Súperdías durante mayo y junio, que consisten en reintegros en farmacias y supermercados, como medida para mejorar el poder adquisitivo de las familias chaqueñas.

Esta medida, a través de tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco y de la Billetera NBCH24, le permite a una familia chaqueña un ahorro de hasta $10.000 mensuales. Los martes, usando tarjeta Tuya hay un 30% de reintegro en farmacias, con tope de $3.000. En el caso de usar billetera NBCH24, el tope de reintegro es de $1.000. Los miércoles, usando Tuya hay 50% de reintegro en supermercados, con tope de $5.000. En caso de usar billetera NBCH24, el tope es de $1.000. El ministro aclaró que como el miércoles 18 de mayo fue declarado feriado nacional debido al censo convocado por el Gobierno, los Súperdias de descuentos estarán vigentes durante el jueves 19 de este mes.

Acuerdo salarial en paritarias

En marzo, el Gobierno provincial había acordado con los sindicatos que representan a las y los trabajadores públicos una pauta general que garantiza un piso salarial del 42%: un primer aumento del 15% en marzo más 7% en julio, 7% en octubre y 7% en diciembre. Además, una suma remunerativa de $2.000 en marzo que pasará de forma escalonada al salario básico, 50% en mayo y 50% en septiembre.

La oferta también incluye un incremento en el concepto de refrigerio para la administración pública de $3.000 en dos etapas: $2.000 en febrero y $1.000 en agosto. De esta manera pasará a $13.500 en agosto. Además, se había acordado una revisión en el último trimestre del año en caso de existir variaciones en el contexto macroeconómico que generen índices inflacionarios mayores a los proyectados. Dicha revisión fue adelantada al segundo trimestre.

