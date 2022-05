/ / SÁENZ PEÑA: UN MOTOCICLISTA EN TERAPIA INTENSIVA TRAS ACCIDENTE EN BARRIO PUERTA DEL SOL

Un joven de 20 años permanece internado en Terapia Intensiva en el Hospital "4 de Junio", tras sufrir lesiones de gravedad en un accidente de tránsito en la que impactaron una camioneta y una motocicleta. Tras la colisión, el conductor se dio a la fuga en la camioneta pero luego se presentó en sede policial, explicando que se había ido de allí por temor a represalias. Ocurrió en la tarde de este domingo en el Barrio Puerta del Sol.

El otro vehículo involucrado no se encontraba en el lugar, ya que su conductor se había dado a la fuga en el mismo luego del impacto. Seguidamente los efectivos de Comisaría 4º dieron intervención al personal de la División Criminalística y más tarde, el segundo de los partícipes se hizo presente de manera espontánea en Comisaría 4º, quién se identificó como C. L. C. de 21 años, domiciliado en el Barrio Antonio Zafra; quien explicó que guiaba una camioneta marca Volkswagen Amarok, color blanca, manifestando a los uniformados que se había retirado del lugar por miedo a represalias.

Comunicada la situación al Fiscal, dispuso la notificación en libertad de las actuaciones y la intervención del Personal de Criminalística. Más tarde, desde el Hospital informaron que el motociclista presenta "TEC grave, fractura maxilar superior e inferior y se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva con respirador artificial (ARM). Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº1 a cargo del Dr. Cristian Arana, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365