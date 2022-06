/ / EL NÚMERO DOS DE BULLRICH PROPUSO CERRAR EL PAMI: QUEDARÍAN SIN OBRA SOCIAL 5 MILLONES DE JUBILADOS

El diputado de JXC y vicepresidente del bloque PRO, Gerardo Milman, sostuvo que cerraría una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica. "Las prepagas deberían hacerse cargo", insistió.

El ex funcionario del Ministerio de Seguridad -uno de los hombres más cercanos a Patricia Bullrich dentro de la interna en Cambiemos- aseguró que las prepagas deberían hacerse cargo de la salud de los jubilados "con los aportes que uno da toda su vida". Por este motivo, tomaría la decisión de cerrar una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica que actualmente acompaña a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

#Insólito | El diputado de #JxC Gerardo Milman propuso cerrar el PAMI pic.twitter.com/PL975M9jjt — Política Argentina (@Pol_Arg) June 9, 2022

"No atendería a nadie el PAMI. Yo lo cierro. Mi obra social es quien me tiene que bancar. Pongo la plata todo el año para que cuando estoy enfermo me atienda", sostuvo Milman en el programa televisivo Intratables. El PAMI se fundó en 1971 y se encarga de brindar un Programa de Asistencia Médica Integral que incluye prestaciones médicas y sociales, con el objetivo de garantizar el cuidado de la salud de los adultos mayores.

Hace dos años, el Gobierno determinó que PAMI entregaría medicamentos gratis, garantizando así el derecho al acceso a la salud a 4 millones de afiliadas y afiliados. Con esta medida, anunciada durante la gestión de Luana Volnovich, las personas afiliadas ahorran, en promedio, $5200 por mes.

Además, se implementó el programa "La Libertad de elegir", que otorga a las y los afiliados la libre elección de las y los médicos especialistas y centro de diagnósticos por imágenes. También fue un organismo clave durante la etapa crítica de la pandemia, ya que desplegó vacunatorios propios con los que permitió llegar a más adultos mayores, el grupo de riesgo más afectado por el coronavirus.

Actualmente, PAMI tiene más de 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local, donde se pueden realizar trámites y recibir una atención personalizada; más de 8 mil Médicos de Cabecera y 17 mil prestadores para atenderse y más de 14 mil farmacias adheridas para retirar medicamentos.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina