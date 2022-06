/ / EL PRESIDENTE VIAJÓ A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS A "DEFENDER" LA UNIDAD LATINOAMERICANA

Alberto Fernández y su comitiva partieron la noche del martes desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Llevará al encuentro continental la posición de la Celac, con una advertencia sobre las consecuencias en el sur del planeta de la guerra en Ucrania así como la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones.

"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", subrayó sobre la postura que llevará a Los Ángeles como gobernante de la Argentina y presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En cuanto a la negativa de Estados Unidos a cursar invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que que Argentina "lamenta" la ausencia de esos países que no fueron invitados y adelantó que él, en tanto titular del bloque regional, tratará de "llevar la voz" de esas naciones. Con motivo de las exclusiones decididas por EEUU, varios presidentes de América Latina -entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce- anunciaron que no concurrirán al cónclave.

Según informaron oportunamente fuentes oficiales de la Presidencia, Fernández concurrirá a la Cumbre en su rol de jefe de Estado pero, además, transmitirá en el foro hemisférico la posición de la Celac, tras haberlo acordado con los principales referentes políticos de la región.

Rumbo a la Cumbre

El mandatario viaja acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

El jefe de Estado y su comitiva partieron a las 23.34 desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza. También forman parte de la comitiva oficial el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini. Acompañarán además al jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Por su parte, la primera dama Fabiola Yañez tomará parte de las actividades sociales organizadas en el marco de la Cumbre de las Américas, invitada por la primera dama estadounidense, Jill Biden: "En tiempos difíciles para el mundo, celebro que existan estos valiosos espacios de intercambio regional", publicó la Primera Dama en su cuenta de la red social Instagram.

El encuentro internacional contempla también la realización del noveno Foro de la Sociedad Civil -que se realizó el lunes-, la Cuarta Cumbre de "CEO" de las Américas -que se desarrolla este martes- y el sexto Foro de Jóvenes de las Américas, que comenzará el miércoles.

