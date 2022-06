/ / FALTANTE DE GASOIL: SE INTENSIFICA LA PROTESTA DE TRANSPORTISTAS EN TODO EL PAÍS

En diferentes rutas continúan los cortes. Daniel Rambau, transportista de carga de San Francisco quien estuvo en las reuniones con Nación dijo que todavía no van a levantar la medida.

En Sinsacate, provincia de Córdoba; es el tercer día de cortes y están evaluando de qué manera continuarán con los retenes. En la zona hay hasta 500 camiones parados y los cortes de ruta siguen, liberando el tránsito de manera rotativa.

Pablo Martínez, presidente de La Rural de Jesús María, dijo a Cadena 3 que de profundizarse la falta de gasoil, puede haber desabastecimiento. “No se puede transportar mercadería y si falta gasoil van a faltar insumos básicos, y ni hablar del agro”.

En la madrugada del viernes también estaban parados en la zona 150 camiones con destino al puerto de Rosario. En Santa Fe, se mantiene el corte en Villa Constitución, con retenes cada 15 minutos, mientras que el de San Nicolás, en la autopista Rosario-Buenos Aires, está más liberado con respecto a este jueves.

Los transportistas insisten con el reclamo de combustible para poder trabajar. Uno de los manifestantes señaló que todavía no han recibido llamado de ningún tipo por parte de las autoridades por lo que van a seguir con la protesta hasta tanto hallar una solución. “El problema es la falta de combustible para trabajar. Hace 20 días, un mes atrás, hubo un anunció pero no hubo una solución. Sabemos que el combustible está porque pasan camiones que lo llevan a Bolivia”, planteó.

Miles de camiones estuvieron varados durante este jueves sobre la autopista Buenos Aires-Rosario por un bloqueo por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), en reclamo por la falta de gasoil.

Según testimonios que brindaron a Cadena 3 algunos de los transportistas, entre San Nicolás y Villa Constitución, la fila de vehículos de carga era de hasta 20 kilómetros, en ambas manos.

Transportistas de carga nacionalizaron protestas por gasoil

Por su parte, Sergio Antivero, secretario del Interior de SUTAP, explicó a Cadena 3 que la medida responde a un hartazgo por parte de los camioneros. "El transportista argentino está diciendo basta y el reclamo reúne a todo el transporte porque toda la mercadería termina en el puerto", explicó.

Aunque destacó que la medida de fuerza continuará hasta tener una respuesta por parte del Gobierno ante la escasez de gasoil y la disparidad de los precios, el dirigente de SUTAP indicó que, pasada la medianoche y tras más de cuatro horas de estar varados muchos camioneros, podrían liberar la circulación. "Tienen estricta orden de dejar pasar a animales en pie, ambulancias y automóviles", explicó.

"Esperamos una buena respuesta del gobierno para tratar de cerrar el conflicto con los trabajadores. Ayer anunciamos una reunión y esperamos que el gobierno se ponga a cuesta todo lo que está negociando hasta hoy no tenemos ninguna novedad", dijo uno de los manifestantes en la madrugada del jueves.

En Sampacho la situación no escapa a la del resto del país. Se trata de una zona núcleo, agrícola ganadera y la falta de gasoil y de implementos agrícolas complica la campaña y la cosecha de maíz gruesa, donde los vehículos no pueden movilizarse.

La situación es muy hostil y hay preocupación por parte de las empresas y hay un máximo de 100 litros por camión, con prioridad para los servicios de emergencia. Los camioneros creen que la situación va a empeorar y hay mucho desempleo, faltante de combustible y de elementos esenciales como cubiertas y repuestos. No se descartan cortes de ruta y se puede palpar el hartazgo y la crispación social.

Daniel Rambau, transportista de carga de San Francisco, estuvo en la reunión con Nación y cuestionó al Estado por la falta de respuestas y de gasoil. “Decidimos que no vamos a levantar la medida. Vamos a seguir en la lucha y no es que estamos en contra del Gobierno, sino que no tenemos la reunión con el ministro como lo venimos pidiendo”, remarcó a Cadena 3.

“El miércoles llegamos hasta el Ministerio de Transporte, Berni coincidió con nosotros y cuando nos presentamos fue más de lo mismo y no fue Alexis Herrera, sino Escudero. Recibieron el petitorio nuestro y se habían comprometido en una mesa de trabajo y lamentablemente nunca cumplieron hasta el día de hoy”, advirtió. Rambau insistió en que el reclamo es “por la falta de combustible y porque quedamos atrás por las tarifas”. “Vamos a continuar y estamos viendo una movilidad para lunes o martes”, concluyó.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3