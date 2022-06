/ / LA DECADENCIA AVANZA: MILEI ELOGIÓ A MARGARET THATCHER, LLAMÓ "INÚTILES" A LOS RADICALES Y "POPULISTA" A YRIGOYEN

Milei no para de elogiar a Margaret Thatcher y esta vez lo hizo en el Día de la Bandera argentina, poco después del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios marítimos e insulares correspondientes.

El diputado nacional del engendro autodenominado “La Libertad Avanza”, Javier Milei, volvió a exponer su pensamiento sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, protagonista del llamado “Consenso de Washington” junto a Ronald Reagan y comandante del ejército inglés en la guerra contra Argentina que logró mantener la ocupación colonial de las Islas Malvinas.

Milei fue entrevistado por Jorge Rial en la oficialista Radio 10 . Allí habló de varios temas de la agenda nacional, tras su regreso de Colombia (donde dio charlas para bancar al ultraderechista Rodolfo Hernández en la previa al balotaje que, finalmente, este domingo le impidió ser presidente de ese país).

Después de igualar al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de invitar a Mauricio Macri a una interna de La Libertad Avanza y de justificar su alianza con fuerzas políticas como la de Antonio Bussi en Tucumán, Rial le preguntó por sus nefastas declaraciones de elogio a Thatcher, realizadas en Colombia.

“Cuchame, Javier, ¿por qué bancaste a Margaret Thatcher? ¿Vos sabés lo que nos duele a los argentinos Margaret Thatcher?”, preguntó el animador radial. Y Milei insistió. “Mirá, Jorge, eso está descontextualizado”, dijo, al tiempo que afirmó que para él el reclamo de Argentina por la soberanía en las islas “es legítimo” a nivel territorial. “No sólo eso, yo respeto y les rindo honores a aquellos hombres que dieron la vida por la patria”, agregó.

A renglón seguido desarrolló su propia tesis sobre los valores de quien gobernó Gran Bretaña con mano de hierro entre 1979 y 1990. “En una cuestión donde se está discutiendo sobre socialismo y capitalismo o sistema de libre empresa (llamalo como quieras) se me pregunta por líderes que admiro históricamente. Y así como repudio a todos los dictadores de izquierda, como Lenin, en ese contexto hablo de (Winston) Churchill, de Reagan y de Thatcher. En el caso de Thatcher hay algunas cuestiones que hay que reconocerle. Primero logró bajar la inflación en Inglaterra, que estaba en torno al 20 % cuando ella llegó. Otra cosa es que tuvo un paro general de once días y, aún así, no claudicó en sus posiciones y logró hacer los cambios que había que hacer. Hizo las reformas promercado. Hizo de Inglaterra otra vez un país importante. Estuvo codo a codo en la pelea junto a Ronald Reagan y Juan Pablo II para terminar la Guerra Fría, haciendo un aporte enorme para la historia de la humanidad en términos de libertad. ¿Y sabés qué? Cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerlo y la ganó. El problema es que del otro lado estábamos nosotros”.

Milei le preguntó al propio Rial: “¿Vos qué hubieras preferido, tener de tu lado a Thatcher o a (Leopoldo Fortunato) Galtieri? Esa es la realidad. Al margen de mi posición sobre la soberanía nacional, al margen de mi respeto por todos esos hombres que se jugaron la vida, sería estúpido negar que hubo un error de cálculo estratégico y que eso fue una herida tremendamente dolorosa para los argentinos. ¿Vos te creés que los ingleses odian a Maradona en materia futbolística?”, inquirió el liberfacho, llegando a equiparar el guerrerismo imperialista con un deporte como el fútbol.

Rial (que de socialista o izquierdista no tiene nada) le respondió que “esa guerra fue política” y que “todo lo que construyó Thatcher fue gracias a esa guerra, esa guerra la salvó”. A lo que Milei retrucó “noooo, eso es falso, eso es parte de la historia que quieren establecer”.

Las declaraciones de Milei reivindicando a Thatcher quedarán en la historia como parte de las expresiones en las que se expone sin filtro y deja en claro cuáles son sus verdaderos valores económicos, políticos, filosóficos y humanos. Valores radicalmente opuestos a los intereses del pueblo argentino, especialmente de la clase trabajadora y los sectores populares.

La supuesta “libertad” que pregona el economista bancado por el gran empresariado y hasta no hace mucho “inflado” por varias cadenas mediáticas no es más que la libertad de esos sectores del poder para poder rapiñar las riquezas que produce la sociedad en su conjunto, dejando un tendal de millones de personas sumidas en la miseria, la pobreza y el hambre. Su reivindicación de Thatcher es eso, la revalorización de un emblema de la dominación imperialista, el saqueo al bolsillo de las masas laboriosas y la masacre de poblaciones en beneficio de unos pocos. La decadencia avanza. Y Milei es uno de sus máximos exponentes.

FUENTE Y FOTOS: La Izquierda Diario