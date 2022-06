/ / PAGAN INDEMNIZACIONES A VETERANOS DE MALVINAS Y VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN DE RÍO TERCERO

Comenzaron a hacerse efectivas las indemnizaciones por Malvinas y Río Tercero. El Ministerio de Defensa empezó a pagar a veteranos de guerra y víctimas de la explosión en la ciudad cordobesa.

El Gobierno avanzó en los últimos días en la aplicación de los regímenes de indemnización económica destinados a dos grupos sociales muy sensibles para la historia argentina: las familias afectadas por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero y los veteranos de la guerra de Malvinas con incapacidades físicas.

El ministerio de Defensa empezó a pagar la indemnización económica a 500 de las 10.000 familias de Córdoba que fueron afectadas y se presentaron ante la justicia por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida el 3 de noviembre de 1995.

Según revelaron a El Cronista fuentes del ministerio de cargo de Jorge Taiana una comisión especial revisó los 10.000 expedientes y se comenzó la tramitación del pago de más de la mitad de esos. Además, se avanzó en el "Procedimiento de trabajo" sobre más de 2.000 casos y se finalizó el trámite interno de las primeras 500 actuaciones que cuentan con una liquidación firme.

El tema no es menor ya que el Estado lleva 27 años en deuda con las familias que sufrieron los destrozos de aquella explosión. El pago de indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 que aprobó el Congreso en 2015 y fue reglamentada tres años después.

La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas, con la intención de venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem. Hay unas 10.000 causas judiciales iniciadas que pidieron resarcimiento por los daños y perjuicios, a raíz de la explosión de la Fábrica Militar, que dejó siete muertos, unos 300 heridos y decenas de viviendas destruidas. En 2019, una resolución ordenó el pago para 124 casos y estableció un monto de $26 millones. Hasta ahora se pagaron unas 360 indemnizaciones.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la justicia resolvió de manera favorable un amparo colectivo que presentaron las familias de Córdoba y en el 2018 se firmó el decreto 309, donde estableció como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Defensa.

La gestión del entonces ministro Oscar Aguad no resolvió ningún caso. En el 2019, el ex Ministerio de Defensa Agustín Rossi tomó la decisión política de generar los mecanismos administrativos necesarios para darles una respuesta institucional a las más de 10.000 familias que iniciaron un expediente de adhesión a la Ley 27.179, creando en el año 2020 la Comisión de Trabajo de Indemnizaciones.

En plena pandemia por COVID-19 se realizó el registro y unificación de todos los casos, se obtuvo un diagnostico de los casos más antiguos y se avanzó en la subsanación de los expedientes que poseen defectos legales. Pero recién ahora se empezó a concretar la entrega de "Bonos de Consolidación" que permitirán cancelar la deuda y ponerle fin al trámite administrativo de indemnizaciones.

MALVINAS EN LA MIRA

Po otra parte, como parte de esta estrategia de pago de indemnizaciones en casos emblemáticos de la historia argentina, el Ministerio de Defensa avanzó en los últimos meses en el pago de un resarcimiento económico a los veteranos de la guerra de Malvinas que sufren incapacidades físicas producto del conflicto bélico ocurrido en 1982.

De esta manera, se dispuso de un fondo especial que estaba avalado por una norma de 1982 que nunca se había cumplido para el pago de indemnizaciones a veteranos con incapacidades físicas por un total de 2.000 millones de pesos en el monto global.

Aún no se sabe la cantidad de ex combatientes de Malvinas que estarían en condiciones de recibir esta indemnización por única vez. No obstante, los veteranos de Malvinas reciben diferentes pensiones y subsidios en paralelo al otorgamiento de esta indemnización que aquellos con incapacidades físicas recibirán en los próximos meses.

En este caso se trata de un beneficio especial que se otorgará a aquellas personas que resultaren con una "inutilización o disminución psicofísica permanente", como consecuencia de su intervención en el conflicto bélico. Desde la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa se solicitó a las Fuerzas Armadas actualizar los importes y consolidar la totalidad de los casos en trámite con el fin de regularizar la situación.

Hasta ahora el Ejército Argentino liquidó 215 subsidios por un monto de $170 millones. En cuanto a la Armada Argentina, se liquidaron 73 subsidios, equivalente a $106 millones. Y la Fuerza Aérea, por su parte, liquidó 36 subsidios, por un monto de $11 millones. El proceso de resarcimiento económico seguirá adelante en los próximos meses.

