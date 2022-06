/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: UN FANTASMA APARECIÓ EN LA CLÍNICA DE LA UNCAUS Y FUE FOTOGRAFIADO

El material fotográfico fue registrado por personal de Seguridad a las 03.55 horas de la fría madrugada de este martes, en un ventanal de las dependencias administrativas de la UME (Unidad Médica Educativa) de la Universidad Nacional del Chaco Austral; en Presidencia Roque Sáenz Peña. "El seguridad salió a hacer la recorrida de siempre y notó que alguien lo observaba. Al levantar la mirada vio claramente la silueta de lo que parecía ser una mujer, que lo miraba desde la ventana de una de las oficinas administrativas en el primer piso. El hombre sacó su teléfono y obtuvo el registro fotográfico de lo que ahora llaman el Fantasma de la UME. Primero sacó una foto desde algunos metros pero luego caminó hacia el edificio y registró muy de cerca la aparición espectral", aseguraron fuentes consultadas por Periodismo365.





El paranormal suceso conmocionó el ambiente de los trabajadores de la Clínica, aunque afirman que no es la primera vez que sucede. "Esas oficinas administrativas están frente a la Morgue de la UME, pero a las 20.00 horas el personal que allí trabaja se retira y se cierra todo con llave hasta el día siguiente. No queda absolutamente nadie en el sector, aunque a veces suele quedar la luz encendida y la ventana abierta, no así las hojas de vidrio que permanecen cerradas como estaban esta madrugada", informaron a Periodismo365 desde la Dirección de la UME.

Lo cierto y concreto es que las fotografías que respaldan el espeluznante hecho no admiten ningún tipo de dudas por la contundencia de las mismas. Además son pruebas irrefutables junto a los variados testimonios que personal de Salud y de Seguridad de la UME expresaron a Periodismo365.

Analizando las fotografías, a simple vista puede verse la silueta de lo que parece ser una mujer observando hacia afuera en la madrugada, a través del ventanal de una de las oficinas. "Una vez que el Seguridad obtuvo el registro fotográfico con su celular, fue rápidamente al sector de Guardia de Emergencias y le pidió a una enfermera que lo acompañe y también vea el fenómeno, pero el espectro ya no estaba más, había desaparecido. Al revisar las oficinas minutos después, los empleados del área Seguridad de la UME constataron que todas estaban cerradas con llave y que nadie estaba en el sector, descartando así una broma de mal gusto que alguien pudiera hacer. Incluso buscaron en diferentes sectores por si algún intruso había ingresado en plena madrugada, pero no encontraron a nadie", remarcaron las mismas fuentes.

Esos fueron los testimonios que Periodismo365 pudo recabar en el marco de una aparición fantasmal de la que muchos hablan y algunos descreen, aunque cada uno le dará diferentes interpretaciones.

Periodismo365