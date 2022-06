/ / SÁENZ PEÑA: HALLAN SIN VIDA A UN INDIGENTE. VECINOS AFIRMAN QUE MURIÓ DE FRÍO

Tenía 60 años y vivía en una precaria vivienda del populoso Barrio Milenium. "Nosotros estamos seguros que él murió de frío a la madrugada porque no tenía nada de nada. Dormía en el piso de tierra de su ranchito y los vecinos siempre le ayudábamos con un plato de comida porque tampoco cobraba planes o pensión. Los políticos le prometieron que iban a hacerle un piso de cemento alisado con el Plan de Mejoramiento Barrial que hubo aquí, pero al final no le hicieron nada. Le dijeron que era porque no sabía leer ni escribir. Cuántos casos como estos habrá en Presidencia Roque Sáenz Peña", se preguntó una vecina consultada por Radio Universidad.

Fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que este viernes a las 18.10 horas, efectivos de Comisaría 3º fueron alertados que en calle 21 entre 22 y 24 del Barrio Milenium, un hombre estaba fallecido dentro de su precaria vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que Gómez yacía en el suelo, ya sin signos vitales. Minutos después, a las 19.20 horas; el cadáver fue examinado por el Médico policial en turno quien diagnosticó "Muerte por Paro Respiratorio no Traumático". Luego el cuerpo fue entregado para los fines póstumos.

"Aparentemente este hombre falleció de frío a la madrugada adentro de su vivienda y lo encontraron esta tardecita. Vivía en la extrema pobreza, sin luz, sin agua, no tenía baño y estaba abandonado por sus familiares. Él subsistía por lo que los vecinos de esta barriada que también es muy humilde le alcanzábamos, algunas viandas con comida caliente, frazadas y mercaderías y según él nos decía que nadie lo ayudaba con este frío terrible que hace. Unos compañeros que entraron a ver porqué no salía desde esta mañana lo encontraron ya muerto. Vivía solo y era un vecino de toda la vida. No tenía ni siquiera una cama donde descansar y entonces dormía en el piso de tierra. Él dijo que pese a la dificultad que tenía para caminar, salía igual pero nunca consiguió la ayuda que necesitaba y más con estos fríos que son insoportables. Pero a este hombre lo mató el frío porque incluso la puerta que tenía era solamente una chapa. Siempre pidió y los políticos le prometían que le iban a dar pero no cumplieron. Debería haber un refugio para casos como éstos y no tener que lamentar un final tan triste para un hombre que vivió en la total y extrema pobreza. Y hay muchísima gente que vive así, no se puede tapar la realidad", insistió una de las vecinas del barrio.

