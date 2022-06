/ / SÁENZ PEÑA: IMPUTARON A LOS DETENIDOS POR EL SEGUNDO HOMICIDIO EN EL BARRIO SANTA MÓNICA

En la jornada de este jueves fueron indagadas las cuatro personas identificadas en los videos que se viralizaron a través de las redes sociales cuando atacaban y mataban a Gustavo Rufino, un hecho violento ocurrido el domingo 12 de junio en el barrio Santa Mónica de Sáenz Peña.

Al ser consultado si efectivamente fueron debidamente identificadas en los videos, dio Burlli que "no es tan así, hasta podría garantizar que una de las personas en pocos días más podría recuperar su libertad porque no figura en ningún video, inclusive no estuvo en el lugar del hecho y hoy está detenida".

El abogado defensor sostiene que en la causa "hubo mucho manoseo, mucha irresponsabilidad interna, con acusaciones cruzadas por parte de la familia de Rufino, ellos siguen manifestando que están amenazados cuando puedo garantizar que no hay nada de eso, no permito ningún tipo de amenaza". Para Burlli las amenazas son cruzadas y "son de la familia de Rufino y no con la familia Pereyra".

"Le tiraron el Código Penal encima porque son aborígenes", dijo el abogado

Las cuatro personas detenidas fueron imputadas por el delito de "Homicidio doblemente calificado por Alevosía y premeditado de dos o más personas, todo en concurso real". "Lamentablemente le tiraron todo el Código Penal encima, son aborígenes, por eso hay que tirarle todo el Código Penal, si se hubiese dado al revés no se hubiese dado esta calificación", opinó el abogado.

Ahora el paso siguiente será aportar pruebas que sean conducentes al esclarecimiento del hecho, "estoy esperando que se incorporen la autopsia de las dos víctimas, además voy a participar en las testimoniales de la madre y pareja de Rufino como de otras personas que prestarán declaración en los próximos días", añadió Burlli.

Por otro lado, dijo que tomó conocimiento por testimonio de vecinos de que "en el momento que ocurría la muerte de Rufino había en el lugar personal policial, tengo que aportar los elementos para saber si estuvieron y si así fue porque no actuaron. Ese hecho no tuvo que haber ocurrido, hay responsabilidades, por eso estoy viendo y analizando esos hechos para luego avanzar en consecuencia".

